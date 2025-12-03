본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

TK신공항 기본계획, 연내 전격 고시 임박

영남취재본부 권병건기자

입력2025.12.03 17:47

시계아이콘01분 28초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

의성 전용 화물터미널 공식 반영
항공물류 거점 도약 신호탄

TK 신공항을 둘러싼 갈등과 불신, 지연의 그림자가 마침내 걷히기 시작했다.


의성군민의 핵심 요구였던 전용 화물터미널이 기본계획에 공식 반영되면서, 지역 항공 물류의 판도가 뒤바뀌는 중대한 전환점이 열리고 있다.

TK신공항 기본계획, 연내 전격 고시 임박
AD

대구·경북 통합 신공항의 '민간공항 기본계획'이 이달 중순 국토교통부 항공 정책심의위원회 의결을 거쳐 연내 고시될 전망이다.


가장 큰 쟁점이던 의성군 전용 화물기 전용 화물터미널 설치가 공식 반영되면서 사업은 장기간의 교착 상태에서 벗어나 본궤도에 오르게 됐다.


기획재정부는 12월 2일 의성 화물터미널 추가 설치를 포함한 'TK 신공항 민간공항 기본계획 총사업비 변경안'을 심의·확정했다.


올해 확보된 667억원의 예산 집행 역시 기본계획 고시와 함께 즉시 추진될 것으로 보인다.


총사업비는 기존 2조3835억원에서 3160억 증가한 2조6995억원으로 확정됐으며, 약 900억원 규모의 의성 화물터미널 부지조성을 비롯해 토목·보상·건축·시설부대 경비 등 9개 항목의 조정이 이뤄졌다.


확정될 기본계획에는 의성군이 전용 화물기 전용 화물터미널, 군위군이 여객기 벨리카고 상용 화물터미널을 담당하는 역할 분담이 명확히 적시된다.


이는 의성군이 추진 중인 항공 물류·항공 정비산업단지 조성의 핵심 전제 조건이 제도적으로 확보됐다는 의미로, 지역 항공산업 육성에 사실상 결정적 전기가 마련된 셈이다.


한편, 사업시행자인 대구시가 감당해야 할 재원 마련 부담을 완화하기 위한 제도적 장치도 마련됐다.


국회 예산결산특별위원회는 2026년도 예산안에 "대구·경북 통합 신공항 사업의 원활한 추진을 위한 적절한 지원 방안을 강구해야 한다"는 부대의견을 채택했다. 조율은 예결위 야당 간사인 박형수 의원이 주도했다.


의성 화물터미널은 당초 2020년 공동합의문에서 이미 보장된 기능이었으나, 2023년 사전 타당성 조사 과정에서 빠지면서 의성군민과 경북도민의 강한 반발을 불러왔다. "군위는 대구시에 넘기고 의성은 소음만 감당하라는 말이냐"는 여론이 확산하며 '공항 이전 원천 무효' 주장까지 등장했고, TK 신공항 건설은 장기 교착 상태에 빠졌다.


박형수 국민의힘 의원(의성·청송·영덕·울진)은 총선 직후 현장을 방문하고 경북도·의성군과 공조하며 국토부·기재부·국방부 등과 100여 차례의 협의를 이어갔다. 그 결과 올해 1월 국토부가 의성 화물터미널 기본계획 반영을 수용했고, 뒤이어 기재부가 설계 적정성 검토 추진을 약속하며 실마리가 잡혔다.

TK신공항 기본계획, 연내 전격 고시 임박 박형수 국민의힘 국회의원(의성·청송·영덕·울진)

그러나 KDI가 '항공화물 수요 부족'을 이유로 부정적 의견을 내자 기재부는 다시 반대 입장을 밝혔지만, 박 의원이 "화물터미널 없이 항공 물류·정비산업단지는 불가능하다"고 강하게 재검토를 요구하면서 국면이 다시 반전됐다.


이후 기재부가 제시한 '2060년 기준 장기 수요' 기반 지방비 분담안에서 박 의원은 지방비 분담 비율을 10%(약 80억원) 수준으로 조정할 것을 요청했고, 경북도와 기재부가 이를 최종 수용하면서 총사업비 변경 협의가 마무리됐다.


박형수 의원은 "2년 넘게 이어진 긴 진통 끝에 의성 전용 화물터미널이 기본계획에 공식 반영된 것은 의성군민의 강력한 열망이 있었기 때문"이라며 "신공항 성공을 위해 도로·철도 등 연계 SOC 확보와 의성군 항공 물류·정비산업 기반 강화에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

TK 신공항 기본계획이 연내 고시되면 의성군은 향후 동북권 항공 물류의 중심축으로 도약할 기반을 갖추게 되며, 신공항 건설 또한 새로운 속도를 맞게 될 것으로 전망된다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기