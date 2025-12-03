TK신공항 기본계획, 연내 전격 고시 임박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의성 전용 화물터미널 공식 반영

항공물류 거점 도약 신호탄

TK 신공항을 둘러싼 갈등과 불신, 지연의 그림자가 마침내 걷히기 시작했다.

의성군민의 핵심 요구였던 전용 화물터미널이 기본계획에 공식 반영되면서, 지역 항공 물류의 판도가 뒤바뀌는 중대한 전환점이 열리고 있다.

대구·경북 통합 신공항의 '민간공항 기본계획'이 이달 중순 국토교통부 항공 정책심의위원회 의결을 거쳐 연내 고시될 전망이다.

가장 큰 쟁점이던 의성군 전용 화물기 전용 화물터미널 설치가 공식 반영되면서 사업은 장기간의 교착 상태에서 벗어나 본궤도에 오르게 됐다.

기획재정부는 12월 2일 의성 화물터미널 추가 설치를 포함한 'TK 신공항 민간공항 기본계획 총사업비 변경안'을 심의·확정했다.

올해 확보된 667억원의 예산 집행 역시 기본계획 고시와 함께 즉시 추진될 것으로 보인다.

총사업비는 기존 2조3835억원에서 3160억 증가한 2조6995억원으로 확정됐으며, 약 900억원 규모의 의성 화물터미널 부지조성을 비롯해 토목·보상·건축·시설부대 경비 등 9개 항목의 조정이 이뤄졌다.

확정될 기본계획에는 의성군이 전용 화물기 전용 화물터미널, 군위군이 여객기 벨리카고 상용 화물터미널을 담당하는 역할 분담이 명확히 적시된다.

이는 의성군이 추진 중인 항공 물류·항공 정비산업단지 조성의 핵심 전제 조건이 제도적으로 확보됐다는 의미로, 지역 항공산업 육성에 사실상 결정적 전기가 마련된 셈이다.

한편, 사업시행자인 대구시가 감당해야 할 재원 마련 부담을 완화하기 위한 제도적 장치도 마련됐다.

국회 예산결산특별위원회는 2026년도 예산안에 "대구·경북 통합 신공항 사업의 원활한 추진을 위한 적절한 지원 방안을 강구해야 한다"는 부대의견을 채택했다. 조율은 예결위 야당 간사인 박형수 의원이 주도했다.

의성 화물터미널은 당초 2020년 공동합의문에서 이미 보장된 기능이었으나, 2023년 사전 타당성 조사 과정에서 빠지면서 의성군민과 경북도민의 강한 반발을 불러왔다. "군위는 대구시에 넘기고 의성은 소음만 감당하라는 말이냐"는 여론이 확산하며 '공항 이전 원천 무효' 주장까지 등장했고, TK 신공항 건설은 장기 교착 상태에 빠졌다.

박형수 국민의힘 의원(의성·청송·영덕·울진)은 총선 직후 현장을 방문하고 경북도·의성군과 공조하며 국토부·기재부·국방부 등과 100여 차례의 협의를 이어갔다. 그 결과 올해 1월 국토부가 의성 화물터미널 기본계획 반영을 수용했고, 뒤이어 기재부가 설계 적정성 검토 추진을 약속하며 실마리가 잡혔다.

박형수 국민의힘 국회의원(의성·청송·영덕·울진)

그러나 KDI가 '항공화물 수요 부족'을 이유로 부정적 의견을 내자 기재부는 다시 반대 입장을 밝혔지만, 박 의원이 "화물터미널 없이 항공 물류·정비산업단지는 불가능하다"고 강하게 재검토를 요구하면서 국면이 다시 반전됐다.

이후 기재부가 제시한 '2060년 기준 장기 수요' 기반 지방비 분담안에서 박 의원은 지방비 분담 비율을 10%(약 80억원) 수준으로 조정할 것을 요청했고, 경북도와 기재부가 이를 최종 수용하면서 총사업비 변경 협의가 마무리됐다.

박형수 의원은 "2년 넘게 이어진 긴 진통 끝에 의성 전용 화물터미널이 기본계획에 공식 반영된 것은 의성군민의 강력한 열망이 있었기 때문"이라며 "신공항 성공을 위해 도로·철도 등 연계 SOC 확보와 의성군 항공 물류·정비산업 기반 강화에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.





TK 신공항 기본계획이 연내 고시되면 의성군은 향후 동북권 항공 물류의 중심축으로 도약할 기반을 갖추게 되며, 신공항 건설 또한 새로운 속도를 맞게 될 것으로 전망된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

