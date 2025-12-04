금감원, 19일 회계법인·감사반 현안 설명회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융감독원은 오는 19일 오후 2시부터 서울 여의도 본원 대강당에서 한국공인회계사회와 함께 '2025년 회계법인·감사반 회계현안 설명회'를 개최한다고 4일 밝혔다.

금감원은 이 자리에서 외부감사인(회계법인·감사반)의 감사업무 과정에 유용한 회계감독 현안과 감독 방향을 공유하고, 2025년 중점회계이슈 및 과거 심사·감리 주요 지적사례 등을 안내할 예정이다. 또한 횡령 등 자금부정을 예방·적발하기 위한 통제활동 서식의 작성지침 등을 알려 감사인의 적절한 검토를 유도하고, 상장회사 감사인에 대한 감사인감리 결과 주요 미비사항도 소개한다.

이밖에 내부회계관리제도, 재무제표 심사제도 등 주요 회계현안에 대한 질의·건의사항 등을 사전에 수렴한 후 설명회에서 답변할 것이라고 금감원측은 설명했다.





참가 신청은 한국공인회계사회 홈페이지에서 할 수 있다. 온라인 참석도 가능하다.





