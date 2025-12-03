효성, 연말 맞아 취약계층 위해 쌀·김치 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 마포구 본사 관내 취약계층 위한 기부

10㎏ 김치 1500박스·20㎏ 쌀 500포대

효성이 연말을 맞아 서울 마포구 취약계층과 보훈 가족을 위한 나눔 활동을 확대하고 있다.

효성은 3일 마포구청에서 취약계층을 위한 '사랑의 쌀'과 '사랑의 김장김치'를 전달했다고 밝혔다. 이번에 기부된 물품은 10㎏ 김장김치 1500박스와 20㎏ 쌀 500포대다. 김치는 취약계층을 고용하는 사회적기업에서, 쌀은 경상남도 함안군 농가에서 구매해 지역 연계 상생 효과도 담았다.

효성은 2006년부터 마포구 취약계층에 쌀을, 2007년부터 김치를 매년 전달해왔다. 올해도 어김없이 연말 나눔 활동을 이어가며 지역사회 지원을 꾸준히 확대하고 있다.

혹한기를 앞두고는 추가 지원도 준비했다. 아현동주민센터에는 취약계층을 위한 햄·참치 세트를, 서울남부보훈지청에는 국가유공자를 위한 팥죽·호박죽 세트를 전달할 예정이다.





임직원 참여형 사회공헌도 진행된다. 오는 15일에는 '사랑의 헌혈'을 실시하고, 18일에는 장애 전문 베다니어린이집 장애아동들과 크리스마스 파티를 열 계획이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

