지방소멸의 벽 넘어… 영양군, ‘전국 최고 등급’으로 미래 열다

경북 도내 유일, 전국 최다 예산 120억원 확보

인구 급감의 골짜기에서 솟은 반짝이는 성적표.

경북 영양군은 지난 11월 21일 행정안전부가 실시한 '2026년 지방소멸대응기금사업 투자계획 최종 평가'에서 전국 89개 인구감소지역 중 전국 최고 등급에 선정돼 최다 예산인 120억원을 확보하는 쾌거를 이뤘다.

지방소멸대응기금은 정부가 지방소멸 문제를 해소할 목적으로 지자체에 직접 지원하는 재원으로, 행정안전부가 인구감소지역(전국 89개)에 10년간(2021∼2030년) 매년 1조원 규모의 재원을 지자체가 수립한 투자계획 평가결과에 따라 차등 지원한다.

앞선 8월에는 1차 평가인 투자계획서 검토와 현장평가를 통해 상위 20%에 해당하는 19개 시·군이 선정됐으며, 11월 21일 이들을 대상으로 최종 대면 평가가 진행됐다.

이날 오도창 군수는 평가에 직접 참여해 영양군의 인구감소 현황과 2026년 기금사업 투자전략을 적극 설명하며 높은 평가를 받았다.

2026년 영양군의 주요 투자사업은 인구유입과 정주여건 개선에 중점을 두었으며, 주요 사업은 ▲농촌 생활안전교육센터 조성사업(중점사업) ▲영양맞춤 공공임대형 주거타운 조성사업 ▲영양형 그랜드파크 조성사업 ▲영양 청년·농업 성장 플랫폼 구축 사업이다.

이 가운데 중점사업인 '농촌 생활안전교육센터 조성사업'은 폐교된 입암중학교를 활용해 농촌형 안전교육 거점을 조성하고, 농촌 주민·학생·소방공무원 등 다양한 계층을 대상으로 생활안전과 재난대응 교육을 제공해 지역 생활인구 확대와 안전역량 강화를 도모하는 사업이다.

아울러 중점사업은 경북소방본부, 영양소방서, 경북농업기술원이 협력해 기획·검토가 이뤄졌으며, 특히 소방 분야의 현장 자문이 더해져 센터 조성의 안전성과 실효성을 제고했다는 평가를 받았다.





오도창 군수는 "전국 최고등급 선정은 열악한 재정여건 속에서 큰 성과이고, 정치권의 관심과 지원이 더해져 사업 추진 동력이 강화됐다"라며 "지역 특성과 주민 수요를 반영한 사업인 만큼, 성공적으로 추진해 지방소멸 위기를 극복하고 새로운 영양을 만들겠다"고 말했다.

영양군청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

