허시영 대구시의원 "교통연수원, 운수종사자 온라인교육 도입해야"…6개 시도서 이미 시행중

대구시의회 허시영 의원(국민의힘·달서구2)은 2일 서면 시정질문을 통해 최근 대구교통연수원의 운수종사자 교육에 대한 문제를 지적하며, 온라인 교육 도입을 촉구했다.

허 의원은 서울, 경기 등 전국 6개 시도에서 온라인 교육을 시행중이며, 온라인 교육으로 사회적 비용 절감 및 효율성이 강화될 것으로 보고 있다.

허시영 대구시의원

허 의원은 "현재 대구교통연수원에서 진행되는 대면 교육만을 고수하는 방식은 시대적 요구에 부합하지 않으며, 여러 가지 문제점을 초래하고 있다"고 지적했다. 대구교통연수원은 연간 2만 5000명의 운수종사자들에게 교육을 제공하고 있지만, 한정된 공간과 주차 부족 문제, 교육생 소음 등 부작용이 불거지고 있다.

허 의원은 이어 "운수종사자들에게 효율적이고 선택권을 제공할 수 있는 온라인 교육 방식을 도입해야 한다"며, "이미 다른 시도(서울, 경기, 인천, 대전, 경북, 충남)에서 온라인 교육이 효과적으로 운영되고 있으며, 대구시도 이를 도입해 교육 효율성을 높이고, 운수종사자들에게 더 나은 교육 환경을 제공해야 한다"고 강조했다.

또한 "대구교통연수원의 대면 교육에 소요되는 사회적 비용이 연간 약 10억원으로 추산되며, 온라인 교육 도입으로 이 비용을 상당히 절감할 수 있을 것"이라며, "온라인 교육 도입에 따른 예산 증액은 불가피할 수 있지만, 절감되는 사회적 비용이 더 크다는 점을 고려해야 한다"고 덧붙였다.





허 의원은 "대구시와 대구교통연수원은 주차 문제와 교육생 불편을 해결하고, 운수종사자들에게 더 나은 교육 환경을 제공하기 위해 온라인 교육 도입을 적극적으로 검토해야 한다"고 촉구하며, 대면 교육과 병행하는 방안을 제시했다.





