尹 "국민 억압 과거 계엄과 달라…국회 해제 요구도 받아들여" 日 매체 인터뷰

尹 "국민 억압하는 과거 계엄과 달라"

아사히 "韓, 여전히 충격 여파 속에 있어"

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 1년을 앞두고 일본 언론과 진행한 인터뷰에서 계엄은 자유민주주의 헌정 질서 붕괴와 국가 위기 상황에서 주권자인 국민에게 상황을 알린 것이라고 주장했다.

3일 요미우리신문에 따르면 윤 전 대통령은 서면 인터뷰에서 "국민을 억압하는 과거의 계엄과는 다르다. 몇 시간 만에 국회의 해제 요구를 받아들였다"며 국회 무력화 의도가 없었음을 전했다.

윤 전 대통령은 재임 기간 한일관계 개선을 위해 노력한 것과 관련해 "한일관계 발전은 두 나라뿐만 아니라 인도·태평양 지역에서 자유와 평화의 번영을 위해 매우 중요하다"고 의미를 부여했다. 또 한미일 3국 협력 확대를 추진한 데 대해 큰 의미와 가치를 느낀다고 덧붙였다.

일본의 일부 언론들은 한국 사회가 계엄 1주년을 맞았지만 통합되지 못한 채 분열을 지속하고 있다고 진단했다.

마이니치신문은 "계엄령 직후 윤 전 대통령 탄핵 등을 둘러싸고 한국 여론의 분단과 대립이 첨예화했다"며 "이재명 정부는 사회통합을 내세우고 있지만, 계엄령 뒤처리와 관련해 한국 여야는 사회 분단을 확산하는 '원심력'에 저항하지 않고 있다"고 분석했다.





아사히신문은 별도 사설을 통해 "한국 사회는 지금도 여전히 충격의 여파 속에 있다"며 "책임 추궁에 그치지 말고 대통령이라는 거대 권력은 어떠해야 하는가, 보수와 진보가 격한 대립을 지속하는 정치가 민의를 반영하고 있는가에 대한 논의가 심화하기를 기대한다"고 당부했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

