경남도청 공무원 사칭 사기로 2500만원 피해 … 경남도 "각별한 주의 당부"

최근 전국적으로 공무원을 사칭한 전화 또는 문자로 물품을 대신 사달라는 사기 사건이 급증하는 가운데 경상남도가 도내 기관, 업체 관계자와 도민들에게 각별한 주의를 당부했다.

경남도에 따르면 지난 11월부터 도청 회계과와 민원콜센터에 실제 계약 담당 공무원을 사칭한 사기 관련 문의 전화가 잇따랐다.

이달 초에는 도내 A 업체가 신원을 알 수 없는 사기범에 속아 2500만원 상당을 송금했다.

이 사기범은 A 업체에 도청 가스시설 정비공사를 맡길 것처럼 접근해, 실제 도청 계약 담당 공무원의 이름과 자신의 연락처가 새겨진 위조 명함, 가짜 도지사 관인이 찍힌 위조공문 등을 내밀었다.

그는 긴급 상황임을 강조하곤 B 업체가 생산하는 특정 물품을 대신 구매해 달라고 요구했다.

B 업체는 도내 실제 존재하는 업체였으나, B 업체 관계자로 소개한 사람은 사기범과 공범 관계로 실제 업체와는 아무런 관련이 없었다.

B 업체 관계자를 사칭한 또 다른 사기범은 피해 업체에 즉시 대금 결제를 해 달라고 요구했다.

A 업체 측은 B 업체가 도내에 실제 있는 회사라, 사기범이 알려준 계좌번호로 의심 없이 대금을 보냈고, 이후 사기범들은 연락을 끊고 잠적했다.

사건은 현재 피해 업체 신고를 받은 관할 경찰서에 이어 경남경찰청 반부패경제범죄수사대가 맡아 수사한다.

경남도 관계자는 "공무원은 어떤 이유로도 업체나 개인에게 물품을 대신 구매해 달라고 하거나 돈을 보내달라고 하지 않는다"라고 강조했다.





이어 "실제 존재하는 업체를 사칭하는 등 수법이 갈수록 지능화되고 있으니, 이런 연락을 받으면 해당 기관에 꼭 확인해 달라"고 당부했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

