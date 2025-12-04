[2025자본투자대상]한투운용, 한국투자글로벌AI&반도체TOP10펀드

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자신탁운용이 '2025 아시아자본투자대상'에서 '한국투자글로벌AI&반도체TOP10펀드'로 베스트펀드상을 수상했다.

한국투자신탁운용이 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘2025 아시아자본투자대상’에서 베스트 펀드 부문 아시아경제대표상을 수상하고 있다. 2025.12.4 강진형 기자

2023년 4월 설정한 한국투자글로벌AI&반도체TOP10펀드는 국내외 인공지능(AI)과 반도체 산업을 대표하는 10개 기업에 집중 투자한다.

편입 종목으로는 ▲엔비디아(9.12%) ▲알파벳(9.03%) ▲브로드컴(8.56%) ▲TSMC(8.44%) ▲SK하이닉스(7.36%) ▲메타(7.32%) ▲마이크로소프트(7.05%) ▲오라클(5.94%) ▲테슬라(5.42%) ▲ARM(5.21%) 등이 있다.

한국투자글로벌AI&반도체TOP10펀드 시리즈의 운용 순자산은 지난 2일 기준으로 8794억원이다. 'AI'를 상품명에 포함한 국내 공모펀드 가운데 규모가 가장 크다. 한국투자글로벌AI&반도체TOP10펀드UH(주식)(C-Pe)의 설정 후 수익률은 198.78%로 해외주식형 IT 섹터 공모펀드 가운데 1위다.

한국투자신탁운용은 전 세계 AI와 반도체 산업 성장성을 장기적으로 반영하기 위해 단계별 운용 프로세스를 적용하고 있다. 먼저 관련 기업을 대상으로 자체 AI 모델을 활용해 후보 종목을 선별한다. 이후 재무 건전성, 시장 변동성, 산업 리스크 등을 고려한 네거티브 스크리닝을 통해 불안정하거나 환경·사회·지배구조(ESG) 리스크가 높은 종목을 제외한다.

포트폴리오 구성 단계에서는 한국투자신탁운용이 구축한 AI·반도체 산업 분류 체계를 기반으로 세부 투자 분야를 설정한다. 각 분야의 시장 규모, 기술 경쟁력, AI 노출도를 정량·정성적으로 분석하고 해외 리서치 기관 자료와 자체 분석을 종합해 대표 기업 중심으로 포트폴리오를 구성한다. AI·반도체 특화 평가 방법론을 적용해 산업 변화에 따른 핵심 경쟁 요인도 지속해서 점검한다.





책임운용역 김현태 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 2021년부터 글로벌주식 운용을 맡고 있다. 부책임운용역 최민규 담당은 2008년 입사 이후 17년째 글로벌주식 운용을 담당하며 펀드 운용의 연속성과 안정성을 유지하고 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

