안규백, 전군 지휘관회의 개최 "반면교사 없이 軍재건 불가능"

안규백 장관, 주요직위자 150여명 참여한 가운데 회의

안규백 국방부 장관은 3일 말했다."12·3 불법 비상계엄 당시 내가 주요 지휘관이었다면 나는 어떻게 행동했을 것인가 자문해야 한다"면서 "이 질문 앞에서 흔들림 없이 자신의 직을 걸고 헌법과 국민에 충성할 수 있는 사람만이 국민의 군대 재건이란 사명을 완수할 것"이라고 말했다.

안 장관은 이날 오후 서울 용산 국방부 청사서 2025년 후반기 전군 주요 지휘관 회의를 주재하면서 "장성은 '별의 무게'를 느끼면서 결심하고 결심에 대한 책임을 져야 하는 최고의 계급임에도 위헌적 명령을 분별하지 못하고 '단지 명령에 따랐을 뿐'이라는 내란 가담 장성들의 태도는 군에 대한 국민의 시선을 싸늘하게 만들었다. 우리 군은 이를 무겁게 받아들여야 한다"며 이같이 밝혔다.

안 장관은 "5·16군사정변, 12·12 군사반란 등 현대사의 상흔 속에서 철저한 단죄와 성찰이 부족했고, 적당히 상처를 덮어버렸기에 또다시 12·3 불법 비상계엄의 비극이 반복되었다는 것을 뼈저리게 느낀다"면서 "앞으로 우리 군은 '좋은 게 좋은 것'이라는 적당주의의 유혹과 결별하고, 옳은 것은 옳다, 그른 것은 그르다고 말하며 시시비비를 분별할 수 있는 명민한 지성과 쇄신의 용기를 택해야 한다"고 했다.

안 장관은 또 내년 주요 추진정책과 관련해선 "인구절벽 상황에서 미래 군구조 개편은 더이상 미룰 수 없는 생존의 문제로, 미래 합동작전 개념과 싸우는 방법을 재정립하고, 그에 맞는 병력·부대·전력구조를 한 몸처럼 최적화해야 한다"고 당부했다. 전시작전통제권 전환과 관련해서도 "전작권 전환은 '더 강한 대한민국'을 의미하고, '더 강한 대한민국은 더 굳건한 한미동맹'을 이끌어 나갈 것"이라며 "정부 임기 내 전작권 전환이 가능하도록 모든 국방 역량을 집중해야 한다"고 강조했다.

군 초급간부 등 장병 처우개선과 관련해서는 "실질적인 처우·복지개선을 통해 '청춘과 열정, 꿈, 인생을 다 바칠 가치가 있는 군대'를 만들겠다"면서 "지휘관들은 작전, 교육훈련 현장에서 '군 복무의 가치에 걸맞은 군 문화를 조성'해 부하들이 군복을 입은 것을 자랑스러워할 수 있도록 온 힘을 다해줄 것"이라고 했다.

이어진 본 회의에선 '헌법적 가치를 수호하는 국민의 군대' 재건을 위한 방안 등이 구체적으로 논의됐다. 우선 국민의 군대 재건을 위해선 헌법의 가치, 군 형법에 대한 깊이 있는 교육이 필요하단 공감대가 형성됐다. 또 군 구조 개편과 관련해선 인공지능(AI)·무인자산을 활용한 경계 작전 체계 혁신, 민간인력 활용 확대 방안 등에 대한 필요성이 제시됐다. 이외 전작권 전환과 관련해선 조건 충족을 위한 추진 로드맵에 대한 의견 수렴이 진행됐다.





안 장관은 "역사에는 반면교사(反面敎師)와 정면교사(正面敎師)가 있다. 후목불가조(朽木不可雕)라는 말처럼 썩은 나무로는 조각할 수 없듯이, 반면교사 없이 국민의 군대 재건은 불가능하다"면서 "훗날 우리 후배들이 '헌법적 가치를 수호하는 국민의 군대 재건'이라는 사명을 완수한 여러분을 정면교사로 삼을 수 있도록 직을 걸고 최선을 다해달라"고 밝혔다.





