한동훈 "계엄 예방 못한 점 깊이 사과…퇴행 아닌 미래로 가야"

국회도서관 앞 쪽문 기자회견…지지자 대거 모여

한동훈 "계엄이 모든 걸 망쳐, 韓 길 잃어"

당원게시판 조사엔 "미래로 가야할 중요 시기"

한동훈 전 국민의힘 대표는 3일 12·3 비상계엄 당시 여당 대표로서 계엄 선포를 막지 못한 것에 대해 사과하며 고개를 숙였다. 그러면서 "국민들이 그만 됐다고 할 때까지 사과해야 한다"며 "퇴행이 아니라 미래로 나아가야 한다"고 강조했다.

국민의힘 한동훈 전 대표가 3일 서울 여의도 국회도서관 앞 쪽문에서 12ㆍ3 비상계엄 1주년 관련 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

한 전 대표는 이날 오후 서울 여의도 국회도서관 앞 쪽문에서 비상계엄 1년 기자회견을 열고 이같이 말했다. 이곳은 한 전 대표가 계엄 선포 당시 계엄 해제 표결을 이끌기 위해 국회로 진입했던 통로다. 이날 회견에는 일부 친한(친한동훈)계 의원들과 다수 지지자가 참석했다.

한 전 대표는 "1년 전 오늘 대한민국은 비상계엄이라는 위기를 겪었지만 몇 시간 만에 극복했다"며 "민주주의의 굉장한 회복력을 보여준 대한민국과 국민들을 존경한다. 비상계엄을 막은 것은 피땀으로 이룩한 자유민주주의 시스템과 삶에서 녹여내 온 국민들이었다"고 말했다.

이어 "당시 여당 당대표로서 계엄을 미리 예방하지 못한 점에 대해서 다시 한번 국민들께 깊이 사과드린다"며 고개를 숙였다.

한 전 대표는 "그날 밤 우리 국민의힘은 바로 저 좁은 문을 통해서 어렵사리 국회로 들어가 계엄을 해제하는 데 앞장섰다"며 "제가 그날 밤 계엄 발표를 보자마자 했던 '비상계엄 선포는 잘못된 것이다. 국민과 함께 막겠다'라는 메시지는 개인이 아니라 국민의힘의 당대표로서, 지지자들과 동료들의 마음을 담아 공식적으로 냈던 것"이라고 했다.

한 전 대표는 당시를 회상하며 "민주당의 폭거는 극에 달하고 있었다. 헌법 정신을 저버리고 오직 머릿수로 밀어붙이면 된다는 저열한 정치 논리로 스물 두 번의 탄핵과 함께 국정을 마비시켰다"며 "정말 안타까운 것은 이재명 (당시 민주당) 대표에 대한 유죄 판결이 줄줄이 예정돼있던 상황이었기 때문에 우리가 버텨내기만 하면 새로운 국면이 열릴 것이었다는 점"이라고 강조했다.



그러면서 "그런 상황에서 누구도 이해할 수 없는 비상계엄은 모든 것을 망쳤다"며 "그날로부터 1년이 지났지만 국민들이 지켜낸 민주주의가 온전하게 회복됐다고 말하기가 어렵다. 사실 더 나빠졌다. 대한민국 사회는 길을 잃고 있다"고 지적했다.

한 전 대표는 "윤석열 전 대통령은 계엄으로 나라를 망쳤다면 이재명 대통령은 딱 계엄만 빼고 나쁜 짓을 다 해서 이 나라를 망치고 있다"며 "이제 퇴행이 아니라 미래로 가자. 과거의 잘못 때문에 미래의 희망을 포기할 수는 없다. 우리가 내일로 나아가려면 과거의 잘못된 사슬들을 과감하게 끊어내야 한다"고 목소리를 높였다.

한 전 대표는 "반성할 수 있는 용기만이 그 전진을 가능하게 할 것"이라며 "많은 분이 싸워야 한다, 잘 싸워야 한다고 말하지만 정말 중요한 것은 왜, 무엇을 위해 싸우느냐다. 우리는 지키기 위해서 싸워야 한다"고 설명했다.

이어 "지켜야 한다는 생각에 동의하기만 한다면 생각이 다른 사람들끼리도 힘을 합칠 수 있어야 하고 반드시 그래야 한다"며 "상식적인 시민들이 뭉치고, 말하고, 행동해야 한다"고 덧붙였다.

한 전 대표는 지지자들을 향해 "우리가 어렵게 만든 정권이 허망하게 무너진 것이 고통스럽지만 우리는 산업화와 민주화를 일궈낸 대한민국의 주역"이라며 "포기하지 말아야 한다. 다시 일어설 수 있고 반드시 그렇게 될 것"이라고 했다.

한 전 대표는 이날 국민의힘의 사과가 미흡했던 것 아니냐는 취지의 질문에는 "국민의힘에 소속된 다수 정치인과 우리 국민의힘을 지지하는 상식적인 시민들은 이미 국민께 사과하는 마음이라고 확신한다"며 "사과는 받는 사람이 기준이고, 사과를 받을 분은 국민이다. 국민이 그만 됐다고 할 때까지 사과해야 한다"고 강조했다.

국민의힘이 나아가야 할 방향성에 대해선 "국민 마음을 다시 얻지 못하면 민주당의 폭거가 계속될 것이고 누구도 이 폭거를 견제할 수 없을 것"이라며 "민주당이 이렇게 막 나가는 이유는 국민의힘이 국민 마음에서 멀어지고 신뢰를 얻지 못해 우리 말에 힘이 실리지 않아서"라고 했다.

한 전 대표는 내년 6월 지방선거에서 역할을 할 것이냐는 질문엔 "저는 국민의힘 정치인이고 국민의힘이 국민의 사랑을 받고 국민의 힘이 되기 위해 존재하는 사람이다. 할 수 있는 모든 것을 하겠다"고 답했다.





최근 국민의힘 당무감사위원회가 한 전 대표 가족의 연루 의혹이 제기된 '당원게시판 사태' 조사에 착수한 것을 두고는 "미래로 가야 될 대단히 중요한 시기"라며 "퇴행이 아니라 미래로 가야 한다"고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

