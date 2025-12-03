금감원, G마켓 무단결제 현장점검…쿠팡사태 2차피해 우려확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금감원, 사실관계·보상 등 현장조사

금융감독당국이 G마켓 모바일 상품권 무단 결제 사고 관련 긴급 현장점검을 시작한 것으로 확인됐다. 사이버 사고 이후 명의 도용 등 2차 피해 우려가 커지고 있다.

쿠팡이 대규모 정보 유출 사실을 알린 지난달 29일 G마켓에서는 모바일 상품권 무단 결제 사고가 발생했다.

3일 금융권에 따르면 G마켓 이용자 60여명이 무단 결제 피해를 신고함에 따라 현장점검을 하고 있다.

금감원 관계자는 "업체 측은 해킹이 아니라 외부에서 탈취된 계정 정보로 부정 결제가 이뤄졌다고 주장하고 있어 실제 사실관계를 확인하려고 한다"며 "피해자 보상이 제대로 진행되는지도 점검할 것"이라고 말했다.

G마켓에서는 간편 결제 서비스 '스마일페이'에 등록된 카드로 상품권이 결제되면서 사고가 난 것으로 알려졌다. 개인별 피해액은 3만~20만원이다.

G마켓 측은 내부망이 해킹당한 게 아니라, 외부에서 유출된 고객 정보로 G마켓에 무작위로 접근해서 로그인됐다고 설명했다.

회사 측 주장대로 해킹 사고가 아니라면 무단 결제에 사용된 간편결제 비밀번호 등 유출 경로가 쟁점이 될 전망이다.

특히 쿠팡이 대규모 정보 유출을 알린 날 G마켓에서 결제 사고가 발생하면서 쿠팡에서 빠져나간 개인정보가 악용된 게 아니냐는 말도 나온다.

G마켓은 전날 공지 게시글을 통해 "타사의 개인정보 보안 사고로 도용·피싱 등 2차 피해 위험이 커지고 있다"며 로그인 비밀번호 변경 등을 권고했다.

기프트 상품권 등 환금성 상품을 구매할 때 본인 확인 절차도 강화했다.

금감원은 전날 쿠팡 핀테크 자회사인 쿠팡페이의 결제정보 유출 여부 확인과 정보 관리실태 파악을 위한 현장점검에도 착수한 상태다.

쿠팡페이의 결제정보까지 외부로 유출됐는지 여부가 주요 확인 대상이다.





보안·결제 사고가 잇따르며 대형 이커머스와 간편결제 사업자를 전면 점검해야 하는 것 아니냐는 지적도 나온다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

