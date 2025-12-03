본문 바로가기
시월모바일, 자사몰 1년 만에 5만 가입자 돌파

정진기자

입력2025.12.03 13:50

LGU+ 기반 알뜰폰 서비스를 제공하는 시월모바일(대표 안동현)이 공식 온라인몰 론칭 1주년을 맞아 가입자 5만 명 돌파를 기록했다. 시월모바일은 2024년 11월 자사 온라인몰을 개설한 이후 2025년 11월 현재 5만 고객을 확보했다고 발표했다.


과학기술정보통신부의 유무선통신서비스 가입 현황 및 무선데이터 트래픽 통계에 따르면, 2025년 9월 기준 국내 MVNO 회선은 약 1,030만 개다. 이는 전체 이동통신 가입 회선의 약 18%에 해당한다. 60여 개 MVNO 업체가 치열하게 경쟁하는 시장에서 시월모바일의 5만 가입자 확보는 1년이라는 짧은 기간 안에 이룬 성과로 평가된다.


시월모바일은 고객 수요를 반영한 요금제 전략으로 차별화를 꾀했다. 쿠폰팩요금제, 평생할인요금제 등 특화 상품을 출시했으며, 시즌별 프로모션을 통한 경품 이벤트로 고객 유입을 늘렸다.


가입 경로 다각화도 성장을 견인한 핵심 요소다. 시월모바일은 자사몰 외에도 알닷, 모요, 폰비 등 알뜰폰 전문 플랫폼에 입점하며 고객 접근성을 높였다. 특히, 데이터 사용량이 적고 SNS, 메신저, 동영상 위주로 스마트폰을 쓰는 20~30대 소비자들이 통신비 절감을 위해 비교 플랫폼을 적극 활용하고 있다.


시월모바일은 해외여행객을 위한 서비스도 강화했다. 유심사, 트래블메딕 등과 파트너십을 맺고 여행자보험 및 해외 로밍 서비스를 제공해 고객 편의를 개선했다.


시월모바일은 셀프개통 시스템의 지속적인 개선을 통해 현재 전체 가입자의 60% 이상이 해당 시스템을 이용 중이다. 셀프개통은 비대면 가입을 선호하는 최근 소비 트렌드와 맞물려 높은 활용률을 기록하고 있다.


특히 SNS, 메신징, 영상 콘텐츠 중심으로 데이터를 많이 소비하는 2030 이용자들의 통신비 절감을 위해 요금 비교 플랫폼을 이용함으로써 더 저렴한 요금제를 선택할 수 있도록 했다.


고객 서비스 체계도 호평을 받고 있다. 시월모바일은 충분한 상담 인력 확보와 콜백 시스템 운영으로 고객 응대율 90% 이상을 달성하고 있다. 상담 누락을 줄이기 위해 1:1 실시간 문의 채널도 운영한다.

시월모바일을 이용하는 70대 이용자는 "셀프개통이 쉬워서 만족스러웠다"며 "청력이 좋지 않아 전화 통화가 어려운데, 1:1 실시간 문의로 궁금한 점을 해결할 수 있어 편했다"고 전했다. 사회초년생인 한 직장인은 "월급이 넉넉하지 않아 통신비를 줄여야 하는데, 알닷, 폰비, 모요 같은 비교 사이트를 통해 시월모바일의 저렴한 요금제를 찾을 수 있었다"고 말했다.


시월모바일은 2026년 유통 채널 확장을 추진한다. 사용량 확인 앱을 새롭게 구축하고, 셀프개통 시스템을 더욱 고도화할 방침이다. 고객 상담 체계도 보강한다. 아울러, 고객 정보 보호를 위한 정보보호관리체계(ISMS) 인증 획득도 마무리할 예정이다.


안동현 시월모바일 대표는 "고객 맞춤형 요금제와 서비스로 1년 만에 5만 가입자를 확보하는 성과를 거뒀다"며 "2026년에는 유통망을 넓히고 정보보호 체계를 강화해 고객이 안심하고 이용할 수 있는 브랜드로 성장하겠다"고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

