"여친 옆에 앉을래" 2시간 넘게 생떼…도착 30분 앞두고 회항, 승객들 멘붕

박은서인턴기자

입력2025.12.03 13:53

수정2025.12.03 14:03

연인 옆자리 요구하며 2시간 소동에 결국 회항
항공사 보상 49파운드에 불과…일반 승객 분통

여자친구의 옆 좌석으로 옮기겠다고 승무원에게 난동을 부린 남성 때문에 일본발 항공기가 목적지인 상하이를 코앞에 두고 긴급 회항하는 황당한 소동이 벌어졌다. 비행기는 약 4시간을 허비한 채 출발지로 돌아왔고 죄 없는 승객 수백명이 공항에서 밤을 지새우는 피해를 겪었다.

"여친 옆에 앉을래" 2시간 넘게 생떼…도착 30분 앞두고 회항, 승객들 멘붕 좌석 변경을 요구하는 승객을 상대하는 승무원의 모습. 데일리메일
2일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 지난 1일 나리타 국제공항에서 출발한 스프링항공 IJ005편에서 한 남성 승객의 난동으로 비행기가 긴급 회항했다. 남성은 여자친구와 나란히 앉기 위해 다른 승객과 좌석 교환을 요구했으나 거절당하자 탑승 직후부터 거친 언행으로 승무원에게 지속적으로 항의한 것으로 전해졌다.

목적지 30분 앞두고 '긴급 회항'…승객 수백명 피해

해당 항공편은 오후 7시 출발해 약 3시간 후 상하이에 도착할 예정이었지만 이 남성은 비행 내내 소란을 이어갔다. 이륙 후에도 2시간 가까이 언쟁이 계속되자 기장은 일본 당국에 상황을 보고했고 결국 항공기는 상하이를 불과 30분 앞두고 회항을 결정했다.


비행기가 나리타로 돌아온 시각은 밤 11시경으로 경찰이 문제 승객을 강제 하차시킨 뒤에도 항공기는 즉시 재출발하지 못했다. 항공 규정상 승객 전원을 내리도록 지시해야 했기 때문이다. 승객들은 공항에 발이 묶였고 다음 날 오전 10시로 재편성된 비행기를 기다릴 수밖에 없었다.


항공사는 승객들에게 숙박을 따로 제공하지 않았으며 이 때문에 일부 승객은 공항 벤치에서 밤을 지새우는 등 불편을 겪었다. 항공사가 지급한 보상은 약 49파운드(9만5000원)에 불과한 것으로 알려졌다.


스프링항공은 중국 상하이에 본사를 둔 저비용 항공사로 아시아 지역 노선을 중심으로 운항 중이다. 이번 사태를 두고 온라인상에서는 "개인의 이기심이 수백 명의 시간을 빼앗았다"는 비판이 쏟아지고 있다.


"좌석 때문에 난동"…기내 소동 잇따라

한편 지난달 2일 홍콩 저가항공 HK 익스프레스에서도 남자친구와 떨어져 앉기 싫다며 좌석 변경을 요구한 여성 승객이 승무원에게 고성을 지르고 몸싸움을 벌이다 기내에서 강제 하차당한 사건이 발생했다. 이 과정에서 항공편은 70분 넘게 이륙이 지연됐고 다른 승객들이 큰 불편을 겪었다. 승객들의 기내 난동 사건이 잇따르면서 항공사들의 안전 매뉴얼 강화 필요성이 제기된다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

