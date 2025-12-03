김건희, 피고인 신문서 진술 거부…오후 최후진술·특검 구형 예정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재판부, 중계 신청 불허…"실익 없어"

김건희 여사가 3일 도이치모터스 주가조작 혐의 등에 관한 재판에서 진술거부권을 행사하면서 법원이 김 여사에 대한 피고인신문 중계를 불허했다. 이날 오후 공판에서는 김 여사의 최후진술과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)의 구형이 이뤄질 예정이다.

도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨가 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석하고 있다. 2025. 12. 3 사진공동취재단

서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 이날 자본시장법 위반 등 혐의를 받는 김 여사에 대한 속행 공판을 심리하고 있다.

재판부가 이날 공판 시작 전 법정 촬영을 일부 허가하면서 김 여사의 모습이 공개됐다. 이날 김 여사는 검정색 코트에 마스크를 착용한 채 교도관들의 부축을 받으면서 법정에 출석했다.

다만 재판부는 특검팀의 중계 신청에 대해서는 김 여사가 피고인신문에 답변을 거부함에 따라 실익이 없다고 판단해 허가하지 않았다. 피고인신문은 재판 막바지 단계에서 검사 등이 피고인을 직접 신문하는 절차로, 김 여사 측은 재판부에 진술 거부권을 행사하겠다고 밝힌 바 있다.

피고인신문 이후에는 김 여사에게 건진법사 전성배씨를 소개해준 인물로 알려진 '1차 주포' 이모씨에 대한 증인신문이 진행될 예정이었으나 이씨 측은 불출석 사유서를 제출했다. 이에 특검팀은 이씨에 대한 증인 신청을 철회했다.





오후 진행되는 재판에서는 검찰의 구형과 김 여사의 최후 진술이 이뤄지는 결심 절차가 진행될 전망이다. 통상 선고는 결심공판 이후 이르면 한 달 뒤 이뤄지는 만큼, 김 여사에 대한 선고는 이르면 1월 중 나올 가능성이 제기된다.





