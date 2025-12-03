전남대·오토폼, 제조DX·AI 전문가 양성 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오토폼 글로컬 산업기술거점센터 개소

전남대학교가 세계적인 제조해석 소프트웨어 기업 오토폼(AutoForm)과 손잡고 제조DX·AI 전문가 양성에 본격적으로 나선다. 전남대학교 제공

전남대학교는 세계적인 제조해석 소프트웨어 기업 오토폼(AutoForm)과 손잡고 제조 DX·AI 전문가 양성에 본격적으로 나선다고 3일 밝혔다.

금형·자동차·부품 제조업이 인력 고령화와 기술격차, AI 기반 전환 압박에 직면한 가운데 오토폼은 전남대에 총 600억 원 규모의 AutoForm 소프트웨어를 무상 기증하고 호남권 최초의 제조혁신 플랫폼인 '오토폼 글로컬 산업기술거점센터'를 출범했다. 이번 협약은 산업 위기에 대응하기 위한 지역 차원의 해법제시는 물론, 국내 제조업 전체의 경쟁력을 재정비할 수 있는 국가적 전환점으로 평가된다.

이날 전남대와 오토폼엔지니어링코리아은 업무협약을 체결하고 제조 DX·AI 기반 교육·연구·기업지원 기능을 수행하는 '오토폼 글로컬 산업기술거점센터'를 공식 개소했다.

오토폼은 금형 설계와 성형 해석, 공정 최적화, 디지털 트윈 등 제조 전 분야에서 세계 시장을 선도하는 스위스 본사의 글로벌 소프트웨어 기업이다. 이 솔루션은 자동차·전자·철강을 비롯한 주요 글로벌 제조기업들이 표준처럼 활용하고 있는 대표적 산업용 플랫폼이다.

이번 기증을 통해 전남대는 AutoForm 전 모듈 20카피(총 600억 원 규모)를 확보하게 됐으며, 이는 국내 대학 가운데 제공된 소프트웨어 패키지 중 역대 최대 규모다.

전남대는 이 소프트웨어를 활용해 학부·대학원 단계에서부터 실제 산업 수준의 설계·해석 실습 환경을 제공할 수 있게 됐으며, 이는 졸업 후 즉시 현장에서 투입 가능한 제조 DX 인재 양성 체계가 구축됐음을 의미한다.

전남대는 해당 센터를 중심으로 ▲제조 DX 인재 양성 ▲지역 기업 맞춤형 R&D 지원 ▲재직자·여성 엔지니어 특화교육 ▲AI 기반 공정혁신 프로젝트 ▲중소기업 대상 디지털 트윈 실증 등 지역 제조업의 구조적 약점을 정면으로 해결하는 사업을 본격 추진할 예정이다. 또한 성균관대, 창원대, 경일대와 함께 전국 4대 오토폼 거점 네트워크를 구축함으로써 호남권을 넘어 국가적 제조 DX 인재 양성의 핵심축으로 자리매김할 계획이다.

오토폼엔지니어링코리아 조영빈 대표는 "전 세계 제조업은 계산 기반 성형 해석과 AI 기술이 표준이 되고 있지만, 국내는 인력난과 기술 전환 속도 문제로 어려움을 겪고 있다"며 "전남대는 이 문제를 해결할 수 있는 교육·연구 역량과 지역 연결성을 모두 갖춘 대학으로 그 가능성을 높이 평가해 호남권 첫 거점센터를 전남대에 두기로 결정했다"고 말했다.





이근배 전남대 총장은 "지역 자동차·금형 제조업은 이미 인력난과 기술 전환의 이중 위기를 겪고 있다"며 "이번 협약은 전남대가 지역 산업의 위기를 직접 해결하겠다는 분명한 의지를 보여주는 것으로, 오토폼·광주시·산업계와 함께 제조 DX·AI 인재를 길러 호남 제조업의 체질을 실제로 바꿔 나가겠다는 계획을 담고 있다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

