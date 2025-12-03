전남대병원 정신 교수, 대한뇌신경기능장애연구회장 취임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정신 전남대학교병원장.

AD

전남대학교병원은 신경외과 정신 교수(병원장)가 국내 뇌 신경 기능장애 연구 분야를 이끌 새 수장으로 선출됐다고 3일 밝혔다.

정신 교수는 지난달 29일 서울 건국대학교병원에서 개최된 제16차 대한뇌신경기능장애연구회 정기학술대회 총회에서 신임 회장으로 인준 받고 1년간의 임기를 시작했다.

이번 취임은 정신 신임회장이 신경외과 전문의로서 뇌 신경 기능 분야의 학문적 발전에 기여해온 공로를 인정받은 결과다. 호남권 거점병원인 전남대병원의 위상을 전국적으로 높이는 계기가 될 것으로 평가된다. 이에 따라 정 신임회장은 전남대병원장으로서 지역민의 건강을 책임지는 공공의료기관의 수장 역할과 함께, 학회장으로서 국내 뇌 신경 기능장애 치료 발전에도 중추적인 역할을 담당하게 된다.

대한뇌신경기능장애연구회는 고난도 뇌 신경 질환인 삼차신경통과 편측안면경련증의 진단 및 미세혈관감압술(MVD) 등 치료법에 대한 연구를 중심으로 활동해 온 전문 학술 단체다. 정신 신임 회장은 전통적 연구 분야를 더욱 심화하는 한편, 학회의 역할을 뇌 신경 기능 전반으로 확대할 계획이다. 이는 파킨슨병, 떨림(진전) 등 다양한 뇌 기능 이상에 대한 연구와 새로운 치료 기술 도입의 필요성이 증대됨에 따른 선제적 조치다.





AD

정신 신임회장은 "대한뇌신경기능장애연구회는 국민의 삶의 질과 직결되는 뇌 신경 질환 치료의 핵심적인 역할을 수행해 왔다"며 "임기 동안 학술 교류를 활성화하고 연구 영역을 뇌 신경 기능 전반으로 확대해 학회가 국내를 넘어 국제적인 연구 역량을 갖춘 기관으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>