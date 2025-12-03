GC녹십자, '헌터라제 ICV' 러시아 첫 투여 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 의료진 협력 기반으로 치료 접근성 확대

GC녹십자는 자사의 헌터증후군(뮤코다당증 II형) 치료제 '헌터라제 ICV(성분명: 이두설파제 베타)'가 러시아에서 첫 투여 됐다고 3일 밝혔다.

GC녹십자

AD

이번 투여는 취약 아동에게 의료 지원을 제공하는 'Krug Dobra' 재단의 프로그램을 통해 이뤄졌다. 러시아 아스트라한 지역 환아를 대상으로 러시아 어린이 임상 병원(RCCH)에서 진행됐다. RCCH는 치료 역량 강화를 위해 아스트라한 의료진을 대상으로 실습·이론 교육도 진행했다.

헌터라제 ICV는 머리에 삽입한 디바이스를 통해 약물을 뇌실에 직접 투여하는 전 세계 유일한 방식의 헌터증후군 치료제다. 이 치료제는 환자의 뇌혈관 및 중추신경 세포에 도달해 인지 기능 저하와 심신 운동 발달 지연 등 중추신경 손상에 기인한 증상을 완화한다.

첫 투여를 집도한 RCCH 신경외과 전문의 드미트리 알렉산드로비치 레슈치코프 박사는 "이번 투여는 중증 헌터증후군 환자 치료에 중요한 전환점이 될 것"이라며 "헌터라제 ICV가 중추신경계 기능 개선에 도움이 될 것으로 기대한다"고 했다.

GC녹십자 관계자는 "국가 간 협력을 통해 혁신 치료제의 접근성이 확대되고 있다"며 "헌터증후군 환자들의 치료 환경 개선에 대한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





AD

한편 GC녹십자는 러시아 파트너사 나노렉과 함께 중증 헌터증후군 환자들의 치료 접근성을 확대할 계획이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>