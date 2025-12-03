'北에 대북전단 사과할 생각 있냐' 묻자…李 "있지만 종북몰이 걱정에 못 해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 3일 윤석열 정부의 대북전단 살포 등에 관해 북한 측에 사과할 용의가 있다고 밝혔다. 그러면서도 종북몰이 등이 우려돼 하지 못하고 있다고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 비상계엄 1년을 맞아 열린 외신 기자회견 도중 전 정부의 전단 작전 등에 대해 '북한과의 긴장 완화를 위해 국가 차원의 사과를 할 생각이 있느냐'는 질문을 받고 이같이 답했다.

이 대통령은 "제 맘속을 들여다보고 그런 질문을 한 것인지 모르겠다"며 "물어보니까 다행스럽다 싶으면서도 속을 들켰나 생각이 든다"고 털어놨다.

그는 "저는 사과해야 하지 않을까 생각한다"면서도 "자칫 잘못하면 소위 종북몰이, 정치적 이념대결의 소재가 되지 않을까 걱정이 되어서 차마 말을 못 하고 있다"고 언급했다.

대답을 마친 이 대통령은 3초가량 침묵하다 크게 웃으며 "그냥 이 정도로 끝내겠다"고 말을 아꼈다.





앞서 이 대통령은 지난 1일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "전쟁 날 뻔…위대한 대한민국이 막았다"며 국군심리전단의 대북 전단 살포와 관련한 기사를 언급한 바 있다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

