"세계에서 가장 비싼 달걀"…444억원에 팔린 '파베르제 달걀'

기존 최고가보다 훨씬 높은 가격

최고 낙찰가, 2007년 기록한 890만 파운드

러시아 황실 보물 '파베르제의 달걀'이 런던 크리스티 경매에서 기존 최고가보다 훨씬 높은 2290만 파운드(약 444억원)에 팔렸다.

영국 BBC방송 등은 7일(현지시간) 파베르제의 달걀 중 하나인 '윈터 에그'가 익명의 입찰자에게 판매됐다면서 이같이 보도했다.

러 황실보물 '파베르제 달걀' 경매서 역대최고가 443억원에 낙찰. AFP연합뉴스.

보도에 따르면 파베르제 달걀 중 기존 최고 낙찰가는 2007년 기록한 890만 파운드(약 173억원)다. 파베르제의 달걀은 제정 러시아의 마지막 황제 니콜라스 2세가 황실 가족들에게 부활절 선물로 주고자 당대 보석 세공의 명장 구스타프 파베르제에게 주문 제작한 보석 공예품이다.

1885년에서 1917년까지 제작된 것으로 알려져 있다. 1개가 완성돼 가족들에게 전달된 직후에 니콜라스 2세가 다른 작품을 주문했기 때문에 총 50개밖에 만들어지지 않았다.

BBC는 "현재 개인이 소유하고 있는 파베르제의 달걀은 이 가운데 7개뿐인데 윈터 에그도 이 중 하나"라면서 "나머지는 모두 실종됐거나 기관·박물관에 보관돼 있다"고 전했다.





윈터 에그는 1913년 니콜라스 2세의 어머니에게 드릴 선물로 제작됐다. 높이 8.2㎝ 정도의 작은 보석 공예품이다. 수정을 조각해 만들어졌으며 조각품 표면은 4500여개의 다이아몬드 등을 이용해 눈송이를 표현했다. 윈터 에그를 열면 그 안에는 하얀 석영과 가넷 등을 이용한 작은 꽃바구니 공예품이 들어있다.





