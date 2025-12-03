본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

영화의 전당, '크리스마스 빌리지 부산' 개막 4일 만에 7만3000명…"부산 겨울 관광 판도 바꿨다"

영남취재본부 강샤론기자

입력2025.12.03 11:23

시계아이콘01분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

영화의전당을 둘러싼 2~3시간 대기행렬…첫 주부터 구름 인파
12월 25일까지 계속…매주 새롭게 구성되는 주차별 콘텐츠 리뉴얼
스노잉쇼·체험·미식·마켓이 어우러진 ‘부산판 크리스마스 종합 선물’

영화의전당(대표이사 고인범)과 ㈜푸드트래블(대표 박상화)이 공동 주최하는 '크리스마스 빌리지 부산'이 개막과 동시에 폭발적인 흥행세를 보이며 부산의 겨울 관광지 지도를 다시 쓰고 있다.

영화의 전당, '크리스마스 빌리지 부산' 개막 4일 만에 7만3000명…"부산 겨울 관광 판도 바꿨다" 크리스마스 빌리지 부산 2025 현장사진.
AD

지난 11월 27일(목) 개막 후 단 4일 만에 누적 방문객 7만3000명을 돌파하며 첫 주부터 예상치를 크게 웃도는 기록을 세웠다.


영화의전당 일대는 매일 2~3시간에 달하는 대기 줄이 끊이지 않았고, 일부 시간대에는 건물을 한 바퀴 돌 만큼 관람객이 몰렸다. 현장에서는 순간 입장 제한이 불가피할 정도로 열기가 고조되며 "새로운 부산의 대표 겨울 축제"라는 평가가 확산하고 있다.


◆ 스노잉쇼·9m 트리·산타 퍼레이드… 가족·연인·MZ 모두 잡았다.

매 정각 펼쳐지는 스노잉쇼, 9m 메인 트리, 대형 포토존, 산타 퍼레이드 등 주요 콘텐츠가 높은 만족도를 이끌고 있다.


특히 가족 단위 방문객과 연인·친구 단위 MZ세대가 고르게 몰리며 "부산에서 가장 먼저 만나는 크리스마스 시즌"이라는 분위기가 형성되고 있다.


축제는 12월 25일까지 한 달간 운영된다. 기간 내내 '주차별 콘텐츠 리뉴얼'이 진행돼 산타마을 미션, 체험 프로그램, 스페셜 무대 등을 매주 새롭게 선보인다. 재방문 수요를 끌어낼 핵심 장치라는 분석이 나온다.


◆ 부산 미슐랭·로컬 맛집 70곳… 조기 품절 행렬

푸드트래블이 큐레이션 한 미식 콘텐츠도 흥행을 견인하고 있다.


부산 미슐랭 선정 브랜드와 로컬 맛집 70여 곳이 행사 전용 메뉴를 선보이며 "행사에서만 맛볼 수 있는 수준 높은 한정 메뉴"라는 호평을 얻고 있다.


주요 시간대에는 조기 품절 사례가 이어지며 행사장 내 F&B 라인업이 '축제의 또 다른 주인공'으로 자리 잡았다.


해외 브랜드가 참여한 글로벌 미식존도 눈길을 끈다. 현지 레시피를 그대로 구현한 와인·디저트·요리가 더해지며 "부산에서 즐기는 세계의 크리스마스 음식"이라는 차별성을 만들었다.

영화의 전당, '크리스마스 빌리지 부산' 개막 4일 만에 7만3000명…"부산 겨울 관광 판도 바꿨다" 크리스마스 빌리지 부산 2025 현장사진. 제공=부산시

◆ '요정 신분 체크'부터 산타대장간까지… 스토리 기반 체험몰입

체험 프로그램 역시 전 세대를 아우르는 호응을 얻고 있다.


입국 심사대 콘셉트의 '요정 신분 체크', 산타마을 대장간의 선물 제작 체험, 산타 보물창고의 셀프 기프트 포장 등 스토리 기반 프로그램이 관람객의 몰입을 높였다.


플리마켓은 '선물상점' 콘셉트로 꾸며졌으며 핸드메이드·리빙·패션 브랜드가 집결해 하나의 거대한 크리스마스 시장을 형성했다. 주말에는 부산 로컬 브랜드가 대거 참여하며 높은 퀄리티의 상품들이 MZ세대의 눈길을 끌었다.


◆ 오로라 쇼·트리숲 조명… 부산 겨울밤을 재해석

영화의전당 루프에 설치된 대형 LED는 매일 저녁 '오로라 쇼'를 연출하며 하늘 위로 빛의 파도가 번지는 듯한 장관을 만든다.


트리 숲 곳곳의 조명 연출 역시 자연스러운 포토존을 형성하며 "부산 겨울 감성의 완성판"이라는 반응이 이어졌다.

영화의 전당, '크리스마스 빌리지 부산' 개막 4일 만에 7만3000명…"부산 겨울 관광 판도 바꿨다" 크리스마스 빌리지 부산 2025 현장사진. 제공=부산시.

◆ 관람객 증가에 맞춰 현장 동선·안전 인력 확대

주최 측은 관람객 증가에 대비해 현장 동선을 재정비하고 안전 관리 인력을 확대 배치했다.


특히 주말과 성수기에는 "안전·편의 우선"을 원칙으로 운영해 가족 단위 방문객도 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 한다는 방침이다.


◆ "시민이 직접 완성하는 축제"… 부산 대표 겨울 관광 콘텐츠로 성장 기대'

크리스마스 빌리지 부산'은 단순한 조형물 관람을 넘어 부산 로컬 미식·문화·체험 콘텐츠가 집약된 복합형 크리스마스 축제로 주목받고 있다.


개막 첫 주부터 시민과 관광객의 뜨거운 반응을 확인하며, 향후 부산의 대표 겨울축제로 자리 잡을 가능성을 높였다.


박상화 ㈜푸드트래블 대표는 "관람객이 직접 참여하며 완성하는 축제를 만들고자 했다. 부산 로컬 브랜드와 창작자들이 함께 준비한 만큼 남은 기간에도 더욱 풍성한 겨울 경험을 선보이겠다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

고인범 영화의전당 대표이사는 "예상을 뛰어넘는 성원에 감사드린다. 많은 시민과 관광객이 행복한 겨울 추억을 만들 수 있도록 안전한 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기