[2025자본투자대상]미래에셋증권, 차별화된 글로벌 자산배분 전략

WM 해외 부문 최우수상

미래에셋증권이 '2025 아시아자본투자대상'에서 WM(자산관리) 해외 부문 최우수상을 받았다.

미래에셋증권이 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘2025 아시아자본투자대상’에서 WM 해외부문 한국거래소이사장상을 수상하고 있다. 2025.12.4 강진형 기자

미래에셋증권은 차별화된 글로벌 자산배분 전략을 통해 고객들의 수익률 제고에 기여했다는 평가를 받았다.

미래에셋증권의 글로벌 자산배분 전략은 고객의 금융 목표와 투자 여정을 최우선에 두고 맞춤형 분산 포트폴리오를 제공하는 전략으로, 고객의 실질적 투자성과를 증명했다. 고객 해외주식 투자에서 발생한 평가차익은 약 15조원, 2025년도 고객 수익은 8조원 이상 발생했다.

인플레이션 국면에서 헤지수단(금)과 중국 기술주 확대라는 명확한 전략 축을 설정하고 실행했으며 미국 중심 투자를 기반으로 중국 혁신기업과 맞물린 글로벌 자산배분 전략을 통해 고객 포트폴리오의 수익을 극대화했다.

고객 참여형 플랫폼 '해외주식 레벨업' 서비스는 해외주식 투자 활성화를 위한 차별화 콘텐츠를 제공하며 고객 리텐션 및 투자경험 제공하고 있다. 향후 챌린지·보상 시스템 추가, 커뮤니티형 확장으로 고객 참여 지속성을 확보할 예정이다.

이와 함께 금액주문(소수점) 거래 가능 종목 확대, 상하이거래소 과창판 시세도입, 미국 주식 애프터마켓 시간 연장, 외화채권 온라인 중개매매 확대 등 고객들의 거래 편의성도 제고했다.





미래에셋증권은 연금자산·외화채권까지 포함한 글로벌 자산배분 서비스 확대를 통해 WM 사업의 다각화를 추진할 계획이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

