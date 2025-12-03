KAIST 학과장들 앞에서 '평택캠퍼스 전폭 지원' 약속한 평택시장

원격회의 참여해 시 미래비전 설명
정장선 경기도 평택시장이 KAIST 학과장들 앞에서 'KAIST 평택캠퍼스' 조성을 위한 전폭적인 지원을 약속했다.
3일 평택시에 따르면 정 시장은 지난 1일 대전 KAIST에서 열린 전체 학과장 회의에 원격으로 참석해 시의 미래비전을 설명하고 KAIST 평택캠퍼스 조성에 대한 협력 의지를 강조했다.
KAIST 평택캠퍼스는 평택 브레인시티 일반산업단지 내 대학 용지에 들어설 예정으로, 오는 2029년까지 1단계 대학본부가 조성될 예정이다. 개교 이후에는 인공지능(AI) 반도체 인재 양성과 인공지능 전환(AX) 산업 육성을 위한 교육·연구 활동을 담당한다.
이날 회의는 평택 브레인시티 일반산업단지 내 KAIST 평택캠퍼스 설립 논의를 위해 학교 측이 마련한 자리다. 원격회의에는 정 시장과 시 주요 국·과장이 참석했으며, KAIST 측에서는 이광형 총장을 비롯해 약 50명의 학과장이 참여했다.
이 자리에서 정 시장은 KAIST 평택캠퍼스와 주변 지역이 만들어 낼 미래 성장 동력을 중심으로 평택의 변화상을 소개했다. 정 시장은 특히 삼성전자 평택 5공장 착공, 광역 교통망 확충, 대규모 도시숲 조성 등 주요 현안을 제시하며 "KAIST가 평택에서 함께할 미래는 그 자체로 큰 시너지"라고 강조했다.
정 시장은 KAIST 교수진과의 질의응답도 진행했다. 정 시장은 "KAIST 구성원이 안정적으로 연구에 전념할 수 있도록 다양한 협력 방안을 검토하겠다"고 약속했다.
정 시장은 "앞으로도 KAIST와 지속해서 소통하며 캠퍼스 조성이 차질 없이 추진되도록 적극적으로 협력하겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
