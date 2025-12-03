KAIST 학과장들 앞에서 '평택캠퍼스 전폭 지원' 약속한 평택시장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원격회의 참여해 시 미래비전 설명

정장선 경기도 평택시장이 KAIST 학과장들 앞에서 'KAIST 평택캠퍼스' 조성을 위한 전폭적인 지원을 약속했다.

3일 평택시에 따르면 정 시장은 지난 1일 대전 KAIST에서 열린 전체 학과장 회의에 원격으로 참석해 시의 미래비전을 설명하고 KAIST 평택캠퍼스 조성에 대한 협력 의지를 강조했다.

정장선 평택시장이 원격회의로 열린 KAIST 학과장 회의에 참여해 'KAIST 평택캠퍼스'에 대한 시의 지원 방침을 설명하고 있다. 평택시 제공

KAIST 평택캠퍼스는 평택 브레인시티 일반산업단지 내 대학 용지에 들어설 예정으로, 오는 2029년까지 1단계 대학본부가 조성될 예정이다. 개교 이후에는 인공지능(AI) 반도체 인재 양성과 인공지능 전환(AX) 산업 육성을 위한 교육·연구 활동을 담당한다.

이날 회의는 평택 브레인시티 일반산업단지 내 KAIST 평택캠퍼스 설립 논의를 위해 학교 측이 마련한 자리다. 원격회의에는 정 시장과 시 주요 국·과장이 참석했으며, KAIST 측에서는 이광형 총장을 비롯해 약 50명의 학과장이 참여했다.

이 자리에서 정 시장은 KAIST 평택캠퍼스와 주변 지역이 만들어 낼 미래 성장 동력을 중심으로 평택의 변화상을 소개했다. 정 시장은 특히 삼성전자 평택 5공장 착공, 광역 교통망 확충, 대규모 도시숲 조성 등 주요 현안을 제시하며 "KAIST가 평택에서 함께할 미래는 그 자체로 큰 시너지"라고 강조했다.

정 시장은 KAIST 교수진과의 질의응답도 진행했다. 정 시장은 "KAIST 구성원이 안정적으로 연구에 전념할 수 있도록 다양한 협력 방안을 검토하겠다"고 약속했다.





정 시장은 "앞으로도 KAIST와 지속해서 소통하며 캠퍼스 조성이 차질 없이 추진되도록 적극적으로 협력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

