국내 최대 연안유람선 부산항에 떴다… 팬스타그룹, 2500톤급 그레이스호 취항

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기존 연안유람선보다 최대 10배 커



삼동선 안정성, 여유로운 실내 공간



연안여객터미널~오륙도 구간 먼저

부산 바다에 국내 최대 연안 유람선이 나타났다.

팬스타그룹은 국내 최대 규모의 고품격 연안 유람선인 '그레이스호'를 신규 취항하고 상업 운항을 시작했다고 3일 알렸다.

그레이스호는 총톤수 2582t에 길이 83.5m, 폭 20.2m로 국내 최대 규모를 뽐낸다. 현재 국내 기존 연안 유람선들이 대부분 200~800t급인 것을 보면 비교가 안된다.

호주 오스탈(Austal)사가 2020년에 건조한 세계 최초의 80m급 트라이마란(삼동선) 타입의 고속선으로 뛰어난 안정성과 여유로운 실내공간, 다양한 편의시설을 갖췄다.

팬스타그룹의 연안유람선 그레이스호.

AD

라이드 컨트롤 시스템과 수중 날개로 흔들림을 최소화해 운항 중에도 안전벨트 착용이 필요없어 승객들이 자유롭게 선내를 이동할 수 있다. 배리어프리 설계로 휠체어나 유아차를 이용하는 고객도 승선할 수 있다.

첨단 야간투시장비인 나이트비전을 탑재해 어두운 바다에서도 안전하게 운항할 수 있다.

팬스타그룹은 중구 중앙동 연안여객터미널을 기점으로 오륙도 등 부산의 랜드마크를 감상하는 부산동해연안크루즈, 일몰과 만찬을 즐기는 선셋 디너크루즈, 야경과 공연, 불꽃쇼가 어우러지는 불꽃크루즈 등을 운영할 계획이다.

선사 측은 연안여객터미널~오륙도 구간을 먼저 운항하고 향후 광안대교와 해운대 등 부산 연안 다른 곳으로 확대할 예정이다.

동해연안크루즈 때 1등석과 비즈니스석 승객 대상으로 돼지국밥, 장어구이, 어묵떡볶이, 씨앗호떡 등 부산 대표음식 4종으로 구성한 '부산 미식세트'를 예약 판매한다. 선셋 디너 크루즈와 불꽃 크루즈 때는 모든 승객에게 세미 뷔페를 제공한다.

팬스타그룹은 프라이빗 파티, 기업 행사, 문화공연 등 테마형 크루즈 프로그램들을 도입해 복합 해양문화 플랫폼으로 역할할 계획이다.

그레이스호의 운항은 2022년 12월 제주 노선 여객선이 운항을 중단한 이후로 장기간 비어있던 부산항 연안여객터미널 일대에 다시 활기를 불어넣을 것으로 기대된다.





AD

김현겸 팬스타그룹 회장은 "그레이스호 취항은 부산 바다에 프리미엄급 해양 관광 인프라를 구축한다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "부산에 오면 꼭 경험해야 하는 콘텐츠로 자리잡아 지역경제 활성화에도 기여하도록 하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>