안산시, 日서 로봇산업 투자유치 나선다

이민근 시장 등 '경제사절단' ASV지구 홍보 활동

현지 로봇 비즈니스 박람회 참관·투자설명회 개최

경기도 안산시가 일본 도쿄를 방문해 안산사이언스밸리(ASV) 일대 경제자유구역 홍보와 로봇 산업 투자 유치에 나선다.

안산시는 2일 이민근 시장을 단장으로 한 '안산시 로봇산업 육성 경제사절단'이 4박 5일 일정으로 일본 도쿄 출장길에 올랐다고 3일 밝혔다.

안산시 로봇산업 육성 경제사절단이 출국에 앞서 성공적인 투자유치 활동을 다짐하고 있다. 안산시 제공

이번 방문은 지난 9월 경기경제자유구역으로 지정된 ASV지구를 알리고, 일본을 비롯한 글로벌 로봇산업 관련 기업의 투자유치를 모색하기 위한 것이다.

경제사절단에는 이기형 한양대 ERICA 산학협력부총장, 김민선 한국생산기술연구원 인간중심생산기술연구소장, 최철호 한국산업단지경영자연합회 수석부회장, 이준기 스마트허브경영자협회 회장, 변화순 스마트허브 여성경영자협의회장, 배정희 스마트허브 여성경영자협의회 명예회장, 윤영중 인바이오텍 회장도 동행한다.

경제사절단은 이 기간 코트라(KOTRA) 도쿄무역관과 도쿄 자동화 센터(OMRON Automation Center Tokyo)를 방문하고, 로봇 분야 비즈니스박람회인 '2025 도쿄 국제로봇 전시회(iREX 2025)'를 참관한다. 현지에서는 국내외 기업들을 대상으로 ASV지구 투자설명회와 간담회도 개최한다.

시는 이번 방문 결과를 토대로 해외 및 국내기업 대상 투자설명회를 지속해서 개최할 방침이다.





이 시장은 "이번 경제사절단 파견은 로봇 산업 육성을 위한 협업 기반을 마련하기 위한 것"이라며 "앞으로도 기업이 성장하고 양질의 일자리가 만들어질 수 있도록 투자 네트워크를 확대해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

