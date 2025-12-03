백영현 시장 "더 이상의 연장 수용 불가"…6군단 시유지 연내 반환 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백영현 포천시장, 긴급 기자회견…국방부에 경고

6군단 부지 반환 지연 시 '지역 성장 동력 약화' 우려 표명

경기 포천시는 3일 시청 대회의실에서 긴급 기자회견을 열고 국방부의 6군단 부지 반환 시기 연장 요청에 대해 '더 이상의 연장은 수용할 수 없다'는 공식 입장을 발표했다.

백영현 포천시장이 3일 시청 대회의실에서 긴급 기자회견을 열고 국방부의 6군단 부지 반환 시기 연장 요청에 대해 '더 이상의 연장은 수용할 수 없다'는 공식 입장을 발표하고 있다. 포천시 제공

시는 2022년 11월 6군단이 공식 해체됨에 따라 국방부와 협의를 거쳐 2023년 12월 부지 반환을 합의했으며, 2년간 이전을 완료하는 조건으로 시유지 사용을 승인한 바 있다.

포천시는 6군단 부지가 수십 년간 군사시설로 사용되면서 지역발전이 장기간 제약을 받아 왔으며, 이에 따라 도시계획과 지역경제 활성화를 위한 핵심 사업들을 해당 부지 반환을 전제로 준비해 왔다고 설명했다.

시는 반환 지연이 현실화할 경우, 도시구조 재편과 미래 전략사업이 차질을 빚을 수 있어 지역 전체의 성장 동력을 심각하게 약화할 수 있다고 지적했다.

포천시는 6군단 부지 반환이 단순한 토지 활용 문제가 아니라 포천의 미래 성장축을 완성하기 위한 핵심 전제라고 설명했다. 시는 해당 부지를 미래 성장거점으로 조성하기 위해 도시계획 재정비, 교통 기반 확충, 공공시설 배치 등 장기 종합계획을 추진해 왔으며, 예정된 일정에 맞춘 반환이 이뤄질 때 종합계획의 효과가 극대화될 수 있다고 밝혔다.

이날 기자회견에서 백영현 포천시장은 "국방부가 사용 기간 연장을 다시 요청한 것은 지역사회가 감내해 온 희생과 정부가 약속한 절차를 무력화하는 결정"이라며 "시민의 권익 보호와 지역 발전을 위해 반환 약속은 반드시 지켜져야 한다"고 강조했다.

이어 "포천은 더 이상 소외된 지역이 아니며 정당한 권리를 당당히 요구할 것"이라며 "시민과 함께 약속된 반환을 현실화하기 위해 끝까지 노력하겠다"고 말했다.





포천시는 이번 상황과 관련해 향후 필요시 국회와 경기도 등 관계 기관과 긴밀히 협력하고, 시민 의견 수렴을 위한 간담회, 범시민 대응 등 다양한 조치를 검토하겠다는 방침을 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

