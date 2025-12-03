"엔비디아 칩 너무 비싸"…구글 이어 아마존도 자체칩 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아마존AWS "엔비디아 절반 수준 운영비"

최근 구글에 이어 아마존이 자체 인공지능(AI) 칩을 내놓으며 엔비디아에 도전장을 냈다. 빅테크(거대 기술 기업)들은 AI 기술 구현을 위한 막대한 칩 조달 비용을 줄이고 수익성을 끌어올리기 위해 자체 칩 개발에 집중하는 모양새다.

아마존웹서비스(AWS)는 2일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개최한 연례 클라우드컴퓨팅 콘퍼런스 '리인벤트(re:Invent) 2025'에서 컴퓨팅 성능은 높고 전력 소모는 줄인 자체 칩 '트레이니엄3'를 출시한다고 2일(현지시간) 밝혔다.

이 제품은 전작인 트레이니엄2와 견줘 컴퓨팅 성능은 4배 이상으로 끌어올린 반면 에너지 소비량은 40%가량 낮춘 것이 특징이다. 데이터센터 등 AI 인프라의 '병목'으로 꼽히는 전력 소비를 줄여 이른바 '전성비'(전력 대비 성능비)를 높인 셈이다.

AWS는 이 제품을 활용하면 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 사용할 때보다 AI 모델 훈련·운영 비용을 최대 50%까지 절감할 수 있다고 설명했다.

맷 가먼 AWS 최고경영자(CEO)는 "트레이니엄3는 대규모 AI 훈련과 추론 분야에서 업계 최고의 비용 효율성을 보인다"고 강조했다.

AI 구동을 위한 칩 시장에서 엔비디아가 80∼90% 점유율로 압도적인 1위를 지키고 있는 가운데 주요 거대기술기업들은 전력 소비를 줄인 맞춤형 AI 칩을 앞다퉈 내놓으며 엔비디아의 아성에 도전하고 있다.

최근 구글도 텐서처리장치(TPU)로 불리는 최신 AI 칩 '아이언우드'를 출시하면서 높은 전력 효율성을 강조했다. 특히 아이언우드를 메타에 대량으로 판매하려는 움직임을 보이는 등 엔비디아와 정면 승부까지 마다하지 않고 있다. 메타는 엔비디아의 주요 고객사 중 한 곳이다.

엔비디아도 이 같은 우려를 의식한 듯 최근 사회관계망서비스(SNS) 등에 "우리 제품은 업계보다 한 세대 앞서 있다"고 강조하는 등 구글을 견제하는 모양새를 보였다.

AWS는 이날 공개한 트레이니엄3 대비 3배 이상의 성능을 보유한 후속작 '트레이니엄4'에 대한 개발도 이미 시작했다고 밝혔다. 다만 AWS는 후속작에 엔비디아의 칩 간 연결 기술 'NV링크'를 지원할 것이라고 예고했다.

이는 엔비디아를 견제하면서도 클라우드 시장에서 엔비디아 GPU를 원하는 고객의 수요에 맞춰 편의성을 높이기 위한 것으로 풀이된다. 또한 엔비디아 칩을 주로 쓰던 고객이 향후 자사의 AI 칩으로 교체하기 쉽게 해 향후 엔비디아 독점을 깨기 위한 포석으로도 보인다.

아울러 AWS는 이날 자체 AI 모델 '노바'의 새 버전 '노바2'와, 기업이 각자 자체 AI 모델을 만들 수 있도록 지원하는 '노바 포지' 서비스도 선보였다.





한편, 아마존이 최신 AI 칩을 공개한 뒤 주요 AI 기업들은 이날 장중 상승분 대부분을 반납했다. 이는 AI 칩 경쟁이 심화될 수 있다는 우려 때문으로 보인다. 아마존은 0.23% 상승 마감했고 구글 모회사인 알파벳은 0.29%, 엔비디아는 0.86% 오른 채 장을 마쳤다. 반도체칩 기업인 AMD는 2.06% 하락했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

