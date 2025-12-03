박찬욱이 꼽은 최애 콘텐츠는 '尹 비리 다룬 영상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뉴욕매거진 운영 '벌쳐' 인터뷰 공개

최애 콘텐츠 묻자 "尹 비리 관련 유튜브"

박찬욱 감독이 미국 매체와의 인터뷰에서 윤석열 전 대통령 관련 의혹을 다룬 유튜브 영상을 즐겨본다고 밝혀 관심이 쏠리고 있다.

제 30회 부산국제영화제(BIFF) 개막작 '어쩔수가없다' 기자회견에 참석한 박찬욱 감독의 모습. 연합뉴스

박찬욱 감독은 1일(현지시간) 미국 '뉴욕 매거진' 산하 대중문화 전문 매체 '벌쳐(Vulture)'가 공개한 인터뷰에서 최근 끊임없이 보게 되는 '최애 프로그램'(Comfort show)이 무엇이냐는 질문에 "윤 전 대통령의 각종 비리 의혹 관련 유튜브 영상들"이라고 답했다.

'Comfort show'는 위로나 스트레스 해소를 위해 사람들이 반복 시청하는 콘텐츠를 의미한다. 여러번 봐도 싫증 나지 않는 콘텐츠를 뜻하기도 한다.

뉴욕 매거진은 올해 문화예술계에 영향력을 미친 인물 50명을 선정해 그들이 꼽은 '올해의 창작물'을 조명하는 기획을 진행 중이며 박 감독의 인터뷰는 '박찬욱이 2025년에 보고, 읽고, 들은 것'이라는 제목으로 실렸다.

박 감독은 12·3 비상계엄 사태 이후 윤 전 대통령의 탄핵을 공개적으로 지지해 온 영화계 인사 가운데 한 명으로 꼽힌다. 그는 불법 계엄 직후인 지난해 12월7일 영화인 8007명이 연명한 긴급 성명에 이름을 올리며 윤 전 대통령의 파면을 촉구했다.

탄핵 표결을 위해 국민의힘 의원들을 압박해야 한다고 말했던 영화감독 박찬욱의 모습. MBC '스트레이트'

박 감독은 이후 MBC 탐사기획 프로그램 '스트레이트'와의 인터뷰에서 "탄핵 표결을 앞둔 상황에서 한 명이라도 더 참여해 국민의힘 의원들을 압박할 필요가 있다고 생각했다"고 밝힌 바 있다. 또 윤 전 대통령 탄핵소추안 2차 표결이 이뤄진 지난해 12월14일에는 여의도 탄핵 촉구 집회에 모인 시민들을 응원하기 위해 인근 빵집의 하루치 빵을 전량 구매한 사실이 알려지며 화제를 모았다.

영화부터 책까지…박찬욱이 선택한 '올해의 작품들'

한편 박 감독은 이번 인터뷰에서 올해 가장 인상 깊었던 영화로 폴 토머스 앤더슨 감독의 '원 배틀 애프터 어나더(One Battle After Another)'를 꼽았다. 극도로 우경화된 정부가 들어선 가상의 미국을 배경으로 과거 급진 좌익 단체 소속 주인공이 납치된 딸을 되찾기 위해 다시 한번 투쟁에 뛰어드는 이야기다.

박 감독은 "1980년대 한국에서 대학을 다녔던 사람으로서 실패한 혁명가의 삶을 스크린에서 보는 일이 큰 울림을 줬다"고 말하며 해당 작품의 주연 리어나도 디캐프리오를 '올해 최고의 연기'로 꼽았다.





이어 올해 최고의 TV 시리즈로는 넷플릭스 영국 드라마 '소년의 시간', 기억에 남는 연극·뮤지컬로는 '헤다 가블러', 손에서 놓을 수 없는 책은 블라디미르 나보코프의 '창백한 불꽃'을 선정했다. 가장 기억에 남는 공연으로는 피아니스트 조성진의 라벨 탄생 150주년 기념 리사이틀이라고 답했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

