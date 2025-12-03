중기중앙회, 제2차 협동조합활성화위원회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제도개선 경과 공유·협동조합 활성화 방안 논의

중소기업중앙회는 3일 경기 성남시 한국전기공업협동조합에서 '2025년 제2차 협동조합활성화위원회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 위원회에는 위원장인 채정묵 한국프라스틱공업협동조합연합회장을 비롯해 김방식 한국유기질비료산업협동조합 이사장, 문희봉 한국전기공업협동조합 이사장 등 위원 12명이 참석했다.

서울 여의도 중소기업중앙회. 중소기업중앙회

AD

회의에서는 ▲협동조합 협의요청권 도입 ▲협동조합 설립요건 완화 등 협동조합 활성화 제도개선 주요 경과가 보고됐다. 아울러 '제4차 중소기업협동조합 활성화 3개년 계획' 주요 추진 전략인 ▲시장 대응능력 강화 ▲환경 변화 공동 대응 ▲수출경쟁력 강화 ▲지역경제 기반 확대 ▲협동조합 제도개선에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

위원들은 한국전기공업협동조합 업무 현장을 견학하고 기술개발, 인력양성, 판로확보 등 조합 사업 현황과 운영 노하우를 공유하는 시간도 가졌다.





AD

채 위원장은 "개별 중소기업의 한계 극복과 경쟁력 강화를 위해서는 협동조합 활성화가 무엇보다 중요하다"며 "협동조합 협의요청권 도입과 협동조합 설립요건 완화 등 관련 법 개정 추진과 제4차 중소기업협동조합 활성화 3개년 계획의 성공적인 이행을 위해 노력하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>