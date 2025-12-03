'역대 최대 규모' 조달청 내년 예산 2961억원 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조달청 내년 예산이 2961억원으로 확정됐다. 역대 최대 규모다.

조달청은 2일 국회 본회의를 통해 내년 예산이 확정됐다고 밝혔다. 내년도 예산은 올해보다 20.8% 증액된 규모로 확정됐다.

내년 예산은 혁신조달 강화, 공급망 위기 대응, 조달시스템 인프라 강화에 집중적으로 투입된다.

조달청 제공

AD

조달청은 정부가 혁신제품의 선도적 구매자가 되는 국내 시범구매 예산을 올해보다 270억원 증액한 624억원으로 확대 편성했다. 증액된 예산은 혁신기업의 늘어난 수요를 반영하고 인공지능(AI), 로봇 등 융복합 제품과 탄소중립 제품의 국내 실증을 확대해 신산업 성장 생태계를 조성하는 데 쓰일 예정이다.

해외 실증 예산도 내년 200억원으로 확대된다. 혁신제품 기술개발을 위한 연구재단(R&D) 예산도 80억원 규모로 확보해 혁신적 조달기업의 스케일업을 지원한다.

공급망 위기에 대비한 원자재 비축 역량을 제고하는 데도 예산이 집중적으로 투입된다. 원자재 공급망 리스크에 선제적으로 대비하기 위해 비축자금 800억원을 투입, 산업수요가 높은 비철금속 6종의 비축 재고량을 늘리고 비철금속의 구매~방출 전 주기를 최적화할 지능형 공급망 관리 시스템을 신규 구축(ISP 예산 6억원)할 계획이다.

노후화된 경남 비축창고 신축(내년 공사비 31억원, 3년간 총 121억원)과 경제안보품목의 타소비축 지원(23억원) 신설·확대에도 예산을 투입해 안정적 비축을 위한 필수 인프라를 확충한다.

조달청은 공공공사의 하도급 대금을 직접 지급·관리하는 '하도급지킴이'를 민간 부문까지 이용할 수 있도록 고도화하기 위한 ISP 예산 3억원도 내년 예산에 반영했다.

또 전자조달시스템 '나라장터'의 추가 수출(열 번째)을 위해 40억원을 편성하고, 공공공사 설계 적정성 검토업무 및 조달통계 품질관리를 지원하기 위한 인력도 보강한다.





AD

백승보 조달청장은 "내년 예산은 공공조달의 역할이 여느 때보다 중요한 시점임을 반영해 역대 최대 규모로 확정됐다"며 "조달청은 증액된 예산을 혁신조달, 공급망 대응 등에 전략적으로 활용해 국정 목표를 달성하는 데 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>