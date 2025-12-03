한국종교지도자협회의 공동대표의장에 진우스님 재연임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18대 공동대표의장에 선출

16, 17대에 이어 재연임

한국종교지도자협의회(종지협)는 대한불교조계종 총무원장 진우스님이 제18대 공동대표의장(이사장)에 선출됐다고 3일 밝혔다. 종지협은 불교·개신교·원불교·유교·천도교·가톨릭·민족종교 등 7대 종단의 지도자들이 참여해 1997년 출범한 연합기구다.

한국종교지도자협의회 임시 이사회에서 한자리에 모인 7대 종교 대표들. 한국종교지도자협의회 제공

진우 스님은 2022년 총무원장 취임과 동시에 제16대 공동대표의장으로 추대됐으며, 이후 제17대에 이어 이번에 세 번째로 대표의장직을 맡는다.

전날 조계종 총무원에서 열린 임시이사회에는 고경환 한국기독교총연합회 대표회장, 나상호 원불교 교정원장, 최종수 성균관장, 박인준 천도교 도령, 이용훈 주교회의 의장, 김령하 민족종교협의회 회장 등 7대 종단 수장들이 모두 참석했다.





진우 스님은 "종지협이 변화하는 사회 속에서 종교의 방향을 제시하고, 서로를 존중하는 문화를 바탕으로 상생의 길을 열어가겠다"고 말했다.





