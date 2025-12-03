쿠쿠, 스타필드 하남점서 크리스마스 팝업스토어 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풍성한 사은품·체험 프로그램 마련

쿠쿠가 연말 기프트 시즌을 맞아 오는 5일부터 18일까지 신세계백화점 스타필드 하남점 1층에서 크리스마스 팝업스토어를 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 크리스마스를 컨셉으로 쿠쿠의 인기 가전제품을 특별한 혜택으로 만나볼 수 있도록 기획됐다. 히터·가습기 등 겨울철 수요가 높은 계절가전을 비롯해 음식물처리기 등 쿠쿠의 대표 제품들을 합리적인 가격으로 선보인다.

쿠쿠 에코웨일 6세대 음식물처리기는 팝업 한정으로 팝업 행사 단독 특가로 판매하고 계절가전 모음전을 단독 운영할 예정이다.

크리스마스 팝업인 만큼 풍성한 구매 혜택도 제공한다. 쿠쿠 음식물처리기·계절가전·청소기 구매 고객에게는 밀폐용기 세트 등 사은품을 증정하고 선착순으로 에코웨일 에코백도 추가 증정할 예정이다.

현장에서는 신제품 쿠쿠 4세대 저당밥솥으로 지은 밥을 직접 맛볼 수 있다. 각 청소기 모델별 성능을 비교할 수 있는 제품 체험 행사도 운영하는 등 고객의 제품 경험 기회를 확대할 계획이다.





쿠쿠 관계자는 "연말 시즌에 맞춰 혜택과 체험 요소를 강화해 고객 만족도를 더욱 높이겠다"라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

