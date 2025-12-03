동원홈푸드, 美 3대 레스토랑 '칙필레'에 소스 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디핑류 7종, 드레싱 4종 등 11개 제품 공급

현지 전용 소스 '스파이시 칠리' 개발

동원홈푸드가 미국 대표 치킨샌드위치 프랜차이즈 칙필레(Chick-fil-A)의 아시아본부와 소스 공급 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

칙필레는 미국 내 퀵서비스 레스토랑(QSR) 매출 3위 브랜드로, 전 세계 3000여 개 매장을 운영하고 있다. 최근엔 미국을 넘어 싱가포르를 비롯한 아시아와 캐나다·영국·푸에르토리코 등으로 글로벌 사업을 확장 중이다.

동원홈푸드, 美 대표 프랜차이즈 '칙필레' 아시아본부와 소스 공급 계약. 동원홈푸드

AD

동원홈푸드는 칙필레의 아시아 지역 첫 매장인 싱가포르 1호점에 시그니처 소스 '칙필레 소스' 등 디핑류 7종과 발사믹·이탈리안 등 드레싱 4종을 포함한 11개 제품을 공급할 예정이다. 특히, 동원홈푸드 식품과학연구원은 싱가포르 현지 맞춤으로 '스파이시 칠리(Spicy Chili)' 소스를 개발해 공급한다. 내년 연간 수출 물량은 약 70t 규모로 예상된다.

동원홈푸드는 홍콩 맥도날드·일본 타코벨 등 글로벌 외식 브랜드에도 소스 수출을 확대하며 해외 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 3000여 개 원료와 8만가지 이상의 레시피를 바탕으로 국내외 식품기업, 외식 프랜차이즈 등 1000개 이상의 고객사에 소스, 분말 등을 공급하고 있다.





AD

동원홈푸드 관계자는 "글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있는 칙필레와 협력을 지속적으로 강화해나갈 예정"이라며 "앞으로도 국내외 다양한 고객사를 확보해 글로벌 소스 기업으로 도약하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>