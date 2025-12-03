부산대·부산외대, 녹산국가산업단지 산학협력 허브 ‘녹산 오픈캠퍼스’ 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산단 기업·근로자·다문화가족 지원



기술·교육·문화 통합 플랫폼 구축

부산대학교(총장 최재원)와 부산외국어대학교(총장 장순흥)는 2일 오후 부산 녹산혁신지원센터에서 서부산권 산업현장과 근로자, 다문화 가족을 아우르는 산학협력 종합 거점인 '녹산 오픈캠퍼스' 개소식을 개최했다고 3일 전했다.

녹산 오픈캠퍼스는 부산대 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업과 부산외대 특성화 프로그램을 연계해 산업단지 기반 기업 지원, 인재 양성, 지역 공동체 확장 모델을 구축하는 것을 목표로 한다. 특히 제조 중심의 녹산국가산업단지 기업들이 필요로 하는 기술 자문, 연구개발 사업 매칭, 인력 교육을 한곳에서 지원하고, 외국인 근로자와 다문화 가족 지원 기능을 통합해 지역 산업·지역사회·대학이 상생하는 플랫폼을 제공하게 된다.

개소식에는 최재원 부산대 총장과 장순흥 부산외국어대 총장을 비롯해 부산시 청년산학국장, 부산경제진흥원장, 녹산국가산업단지경영자협의회장, 이노비즈협회 부산울산지회장 등 산·학·연·관 관계자들이 참석해 지역 산업단지 기반 혁신 플랫폼 출범을 축하했다.

두 대학이 공동 운영하는 녹산 오픈캠퍼스는 기술·교육·언어·문화·수출 지원을 결합한 산업단지형 산학협력 플랫폼으로, 기업과 근로자 모두가 활용할 수 있는 통합 서비스 체계를 제공한다. 부산대는 기업 애로사항 접수 및 기술 연계 지원, 재직자 대상 맞춤형 교육, 기술이전·산학협력 기반 고도화를 담당하고, 부산외대는 다문화 가족 한국어 교육, 외국인 근로자 통역·상담·생활 지원, 수출기업 대응 역량 강화를 위한 수출대응센터 운영을 맡는다.





AD

최재원 부산대 총장은 "녹산국가산업단지는 기계·조선·자동차 부품 등 부산 성장을 견인한 든든한 버팀목"이라며 "AI와 디지털 전환, 글로벌 공급망 재편이라는 시대적 변화 속에서 녹산 오픈캠퍼스는 대학이 산업현장의 문제를 연구 과제로 받아들이는 새로운 도전이 될 것"이라고 강조했다.

부산대학교와 부산외국어대학교가 서부산권 산업현장과 근로자, 다문화 가족을 아우르는 산학협력 종합 거점인 '녹산 오픈캠퍼스' 개소식을 갖고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>