강기정 “5·18 DNA는 지금도 민주주의 움직이는 힘”

12·3 불법계엄 1년 앞두고 서강대 특강

서강대서 김의기 열사 뜻 기리며

“민주주의는 행동으로 완성된다”

강기정 광주시장이 12·3 불법 계엄 1년을 앞두고 서울 대학생들에게 "대한민국 민주주의는 위기 때마다 시민의 행동으로 바로 세워졌다"며 1980년 5월 고립된 광주를 세상에 알린 김의기 열사의 정신을 다시 불러냈다.

강기정 광주시장이 지난 2일 오후 서강대학교에서 '오월광주와 민주주의'를 주제로 특별강연을 하고 있다. 광주시 제공

강 시장은 2일 오후 서강대학교에서 사단법인 김의기기념사업회 초청으로 '오월광주와 민주주의'를 주제로 특별강연을 했다. 강연에 앞서 로욜라 동산 김의기 열사 추모비를 찾아 학생들과 함께 헌화·참배하며 고인의 뜻을 기렸다. 김의기 열사는 1980년 5월 '동포에게 드리는 글'을 남긴 뒤 산화한 서강대 민주열사로, 광주항쟁의 실상을 알린 행동한 지식인이었다.

강 시장은 12·3 불법 계엄 사태 대응 경험을 공유하며 "5·18의 DNA는 오늘의 민주주의를 지탱하는 힘"이라고 강조했다. 그는 1980년 5·18민주화운동과 시민항쟁의 의미, 불법 계엄 당시 광주의 신속한 대응, 국회·시민사회와의 연대 과정을 설명하며 "광주의 손을 잡아준 많은 이들이 있었기에 5·18이 세계 속의 역사로 자리 잡았다"고 말했다.

강기정 광주시장이 지난 2일 오후 '오월광주와 민주주의' 특별강연에 앞서 서강대학교 로욜라 동산에서 김의기 열사 추모비에 참배하고 있다. 광주시 제공

이어 '더 단단한 민주주의'를 만들 과제로 ▲5·18 정신의 헌법 전문 수록 ▲계엄선포 국회 사전동의제 도입 ▲부당한 명령 거부권 제도화 등을 제시했다. 그는 "부당한 명령 거부권은 최근 공무원 복종 의무 삭제로 길이 열렸다"며 "광주가 계엄 청사폐쇄 요구를 거부하고 시민과 함께 연석회의를 열 수 있었던 힘도 5·18 DNA에 있다"고 말했다.

또 광주가 만들어온 문화·예술의 기반, 국립아시아문화전당, '광주다움 통합돌봄' 등 시민 중심의 행정을 사례로 소개했다. 강의를 들은 한 학생은 "광주의 정신과 김의기 선배님의 뜻을 이어 행동하는 삶을 고민하겠다"고 말했다.





이날 특강은 김의기 열사를 기리기 위해 지난 9월부터 이어진 '한국 민주주의와 시민적 실천' 강좌의 마지막 강의로 진행됐다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

