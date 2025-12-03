[특징주]CJ대한통운, 쿠팡 물량 뺏어올까…5%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3일 CJ대한통운이 강세다. 쿠팡의 개인정보 유출 사태로 식품사의 자사몰 등이 재조명받자, CJ대한통운이 수혜를 입을 것이란 기대감이 커진 영향이다.

이날 오전 9시58분 CJ대한통운은 전 거래일 대비 5100원(5.46%) 오른 9만8500원에 거래되고 있다.

이는 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태로 회원 탈퇴 조짐이 가시화하자 투심이 몰린 것으로 보인다.

쿠팡 회원 탈퇴로 이커머스 시장 내 쿠팡 독주 체제에 균열이 생길 경우 네이버, 지마켓, 11번가, 컬리 등 이커머스 경쟁사들을 비롯해 주요 식품사의 자사몰로 이용자가 이동할 것으로 전망된다.

현재 네이버, 지마켓, 11번가, 컬리 등은 CJ대한통운 등 택배회사와 협력해 쿠팡 로켓배송에 맞서는 빠른 배송 시스템을 갖춘 상태다.





또 주요 식품사의 자사몰 또한 CJ대한통운을 이용해 배송하는 경우가 많아, 이번 개인정보 유출 사태가 CJ대한통운에 수혜로 이어질 가능성이 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

