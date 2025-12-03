양부남 의원 "마륵동 탄약고 이전사업 본격 재개"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 50억원 예산 확정…광주 숙원사업 해결

양부남 더불어민주당 의원(광주 서구을)은 3일 26년도 본예산에서 마륵동 탄약고 이전사업 예산이 35억 증액, 총 50억원의 예산이 확정돼 탄약고 이전이 본격화될 것이라고 밝혔다.

20년 넘는 기간 동안 광주와 서구주민들의 숙원사업이었던 마륵동 탄약고 이전 사업이 본격 재개된다.

광주 도심 한가운데 위치한 마륵동 탄약고는 지난 50년간 군사 보호지역으로 지정돼 지역발전을 저해하고, 거주자와 인근 주민들의 재산권·생활권 침해와 안전사고 위험 등 여러 문제를 야기해 왔다.

이에 지난 2005년 국방부의 사업 승인과 함께 2023까지 총사업비 3,262억원 가운데 보상비와 공사비 등 2,681억원이 투입되며 이전이 추진됐으나 지난 2023년 광주군공항 이전논의와 함께 공사가 중단된 상황이었다.

양부남 의원은 지역구인 서구는 물론 광주의 도심 발전을 저해하는 탄약고 이전을 위해 지역주민 간담회 등을 통해 해결 방안을 모색하고, 이재명 대통령에게 광주 군공항 이전과 별개로 마륵동 탄약고의 조속한 이전을 직접 건의하는 등 다각도로 노력해 왔다.

이와 함께 국회 국방위원회 위원들을 대상으로 이전 사업의 필요성을 강조하고, 국방부장관 인사청문회 과정에서 사업재개에 대한 긍정적인 답변을 끌어냄과 동시에 국방부, 기재부 등 관련기관과 긴밀히 협조한 끝에 이전 재개를 위한 예산을 확보했다.

특히, 국회 예산심의 과정에서 한병도 예결위원장을 포함한 예결위원, 국방위원과의 지속적인 협력을 통해 정부 예산안 미반영분 중 35억을 추가편성, 총 50억원의 이전사업비를 확보하면서 지역의 숙원사업 해결을 위한 전방위적인 노력이 결실을 보게 됐다.





양부남 의원은 "중단됐던 이전 사업이 예산 확보라는 큰 문턱을 넘은 만큼 마륵동 탄약고 이전은 내년 설계재검토 용역을 거쳐 본격적인 추진이 이뤄질 것으로 기대하고 있다"며 "향후 미반영 예산의 추가 확보를 통해 탄약고 이전이 조속히 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

