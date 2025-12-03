취임 100일 장동혁 '선택적 침묵'...野 강경 노선 굳히기

장동혁, 사과 없이 보수 단결 강조

친한계 등 일부 의원은 개별 사과 표명



12·3 비상계엄 1주년과 취임 100일을 동시에 맞은 장동혁 국민의힘 대표가 '선택적 침묵'을 선택했다. 계엄 사과로 촉발될 수 있는 강성 지지층의 정서적 균열을 막는 한편 추경호 의원에 대한 구속 영장 기각을 기점으로 대여 투쟁력을 최대한 끌어올리려는 판단으로 풀이된다.

3일 장 대표는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "계엄에 이은 탄핵은 국민과 당원들께 실망과 혼란을 드렸다"며 "하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못했던 국민의힘도 그 책임에서 자유롭지 못하다"고 밝혔다. 그러면서 "이재명 정권의 대한민국 해체 시도를 막아내고 보수정치를 새롭게 설계하겠다"며 "분열이 아니라 단결이 절실한 때"라고 진단했다. 계엄의 책임을 더불어민주당에 돌리면서 이를 견제를 위한 단일대오를 강조한 것이다.

여론의 이목이 쏠렸던 별도의 기자회견은 열지 않았다. 장 대표 측은 "국민대회 등을 통해 그간 입장을 표명해왔기 때문에 취임 100일 자리는 따로 갖지 않기로 했다"고 말했다. 당 대표 취임 100일에는 기자간담회를 통해 현안에 대한 입장을 밝히는 게 통상적이지만, 계엄 1년과 맞물린 만큼 선택적 침묵을 택했다는 평가다.

이를 통해 장 대표는 강경 노선 굳히기에 들어간 것으로 보인다. 장 대표는 '선(先) 보수층 결집, 후(後) 외연 확장' 전략으로 강경 지지층 달래기에 치중해왔다. 이런 가운데 계엄 사과 메시지는 계엄과 탄핵으로 상처받은 지지층 달래기에 도움이 되지 않는다고 판단했다는 분석이다.

법원이 추 의원에 대한 영장을 기각한 점도 영향을 미쳤다. 장 대표는 이날 새벽 서울중앙지법 앞에서 대기하다가 영장 기각 후 곧바로 입장문을 통해 "계엄과 탄핵, 내란 몰이의 어두운 과거에 마침표를 찍는 날"이라며 "내란 몰이를 멈추지 않는다면 국민들께서 이 정권을 끌어내릴 것"이라고 경고했다. 국민의힘 한 의원은 "예상되는 시점에 끌려가듯 사과를 하면 여당에 공격의 빌미만 주고 효과가 없다고 본 것 같다"고 해석했다.





장 대표가 침묵하면서 당에선 일부 의원들이 개별적으로 사과 입장을 내고 있다. 한동훈 전 대표는 이날 오전 SBS 라디오에서 "계엄을 막지 못한 점을 사과드린다"고 밝힌 가운데 송석준·정성국·한지아 의원 등 친한(한동훈)계 의원들도 SNS로 사과를 표명했다. 재선의원 모임은 '대안과 책임'은 계엄 사과와 당 혁신을 골자로 한 메시지를 낼 계획이다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

