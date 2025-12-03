총수 2세 지분율 높을수록 대기업 내부거래 많아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공정위, '대기업 내부거래 현황'

지난해 총수가 있는 10대 그룹이 그룹 소속 계열사끼리 상품·용역을 거래한 규모가 193조원에 달하는 것으로 나타났다. 대기업 총수 2세 지분율이 높을수록 내부거래 비중도 두드러지게 높았다.

연합뉴스

281조원 중 10대 그룹이 193조원

3일 공정거래위원회는 이 같은 내용의 '2025년 공시대상기업집단 내부거래 현황 분석 결과를 공개했다. 분석대상은 92개 공시대상기업집단이 속한 국내외 계열사 2703곳의 지난해 내부거래 현황이다.

조사 결과 공시대상기업집단의 내부거래 금액은 총 281조원이다. 전체 매출액 대비 내부거래 비중은 12.3%였다. 전년대비 내부거래 금액과 비중(2.8조원·0.6%포인트) 모두 증가했다.

내부거래 전체 금액은 경제규모의 성장, 공시집단의 수 확대로 인해 최근 10년간 약 76% 증가세를 보였다. 같은 기간 내부거래 비중은 12% 내외 수준을 유지해 왔다.

내부거래 비중 추이를 최근 5년으로 좁혀 보면 내부거래 금액 증가세가 관찰됐는데, 비상장사 부문이 이를 견인했다고 공정위는 설명했다.

공정위는 "국외 계열사와의 내부거래는 515조원(22.6%)으로 국내 계열사 간 거래(281조원) 대비 1.8배에 달했다는 점도 특이점"이라고 짚었다.

현대차 60조원 SK 53조원 달해

총수가 있는 상위 10대 그룹의 내부거래 금액은 193조1000억원이었다. 전년(192조원) 대비 약 1조원 늘었다. 금액이 큰 그룹은 현대차 59조9000원, SK 52조8000억원, 삼성 33조7000억원, 포스코 25조1000억원, HD현대 13조3000억원 순이었다.

이들 5개 집단의 내부거래 금액은 총 184조8000억원으로, 전체 공시집단 내부거래 금액(281조2000억원)의 약 65.7%를 차지했다.

총수일가 또는 총수 2세 지분율이 높을수록 내부거래에 더 의존하는 양상도 여전했다. 총수 2세의 경우 2022년부터 그 이전 대비 총수 2세 지분율 50% 이상 구간에서 내부거래 비중이 뚜렷하게 높게 나타났다.

공정위가 규제하는 사익편취 규제대상 회사의 경우 내부거래 비중은 11.3%로 나타났다. 이는 총수있는 기업집단 평균(11.8%)과 비슷한 수준이다.

상위 10대 집단에 속한 규제대상 회사의 내부거래 비중은 16.1%로, 전체 규제대상 회사 평균(11.3%)은 물론 총수 있는 집단 소속 규제대상 회사 평균(11.8%)보다도 약 5%포인트 높았다.

업종별 내부거래 비중은 펄프·종이 및 종이제품 제조업, 사업시설 관리·조경 서비스업, 시스템통합(SI)업, 금융업, 종합건설업에서 높게 나타났다.

모든 기업 내부거래가 불법은 아니다. 공정위는 "전체 내부거래 금액의 70% 이상이 상위 10개 기업집단에 몰려있고, 총수 있는 집단의 내부거래 비중이 10년째 감소하지 않고 있는 점 등을 고려할 때, 내부거래에 대한 지속적인 감시가 필요하다"고 지적했다.

특히 SI 업종은 수년째 총수 있는 기업과 사익편취 규제대상 기업 중심으로 내부거래가 높게 유지되고 있고, 자동차·트레일러 제조업 역시 수년째 내부거래 금액 상위권을 유지하고 있다는 점에서 집중 감시해야 할 분야로 짚었다.

"부당 내부거래 면밀 감시"

한편, 상표권 사용 계약을 체결하고 대가를 지불하는 유상거래 집단 수(72개)와 거래 규모(2조1500억원)가 전년보다 증가한 것으로 나타났다.

총수 있는 집단의 상표권 유상거래 비율은 80.2%(65개)로, 총수 없는 집단(63.6%, 7개)보다 현저히 높았다. 총수 있는 집단 소속 수취회사(104개사) 중 총수일가 지분율이 20% 이상인 회사는 절반 이상(55.8%, 58개사)을 차지했고, 이들이 수취한 상표권 사용료는 총수 있는 집단 전체 수취액의 81.8%에 달했다. 이는 상표권 거래가 총수일가와 밀접하게 연관된 내부거래임을 시사한다고 공정위는 평가했다.





공정위는 "최근 5년 연속 지정된 총수 있는 집단 56개의 상표권 유상거래 집단 수가 늘었다"며 "이 중 총수일가 지분율이 20% 이상인 회사가 수취한 상표권 사용료의 매출 대비 비중은 5년 연속 80% 이상을 유지하고 있었다"고 설명했다. 이어 "공시집단 내부거래 현황을 지속 점검해 부당한 내부거래 발생 여부를 면밀히 감시할 계획"이라고 덧붙였다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

