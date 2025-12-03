유럽 에센셜, 3년 활동 마무리…아시아 유명 파티시에 협업 디저트 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

유럽 크림 홍보 캠페인 '유럽 에센셜(Europe Essentials)'이 3년간의 활동을 마무리하며 프랑스 크림의 풍미를 활용한 디저트 2종을 공개했다.

프랑스 크림은 풍부한 자연환경에서 자란 소의 원유로 만들어지며, UHT 열처리를 통해 신선함과 맛을 유지한다. 올해 영상 제작에 참여한 '르몽블랑' 전선혜 셰프는 털실과 니트 패턴에서 영감을 얻은 무스 케이크를 선보였다. 두 제품 모두 초콜릿을 공통 재료로 사용해 프랑스 크림 특유의 풍성한 질감을 표현했으며, 털실 케이크에는 라즈베리, 니트 케이크에는 커피 무스를 더해 다양한 재료와의 조화를 보여줬다.

유럽 연합(EU)의 지원을 받아 프랑스 국립 낙농 협의회(CNIEL)가 추진한 '유럽 에센셜: 프렌치 크림, 그 순수한 우수성(Europe Essentials: French Cream, Pure Excellence)' 캠페인은 2023년부터 한국, 중국, 대만, 싱가포르 등 아시아 4개 지역에서 운영됐다. 올해 캠페인이 종료되며, 그동안 국내외 제과업계와 미식 문화 전반에 프랑스산 크림의 특징과 가치를 알리는 데 기여해왔다.

아울러 매년 진행된 '페이스트리 챌린지'와 '프렌치 크림 파티시에 경연대회'를 통해 차세대 제과 인재를 발굴했으며, 2023년 홍문섭, 2024년 정세림, 2025년 길지호 셰프가 각각 우승을 차지했다. 또한 전국 제과제빵과 학생을 대상으로 한 프랑스 크림 특강과 현직 종사자를 위한 크림 아틀리에를 함께 운영했다.

프랑스 국립 낙농협의회 관계자는 "2020-2022년 '크림 오브 유럽(Cream of Europe)'의 뒤를 이어 2023-2025년 '유럽 에센셜' 캠페인을 성공적으로 마무리했다"며 "앞으로도 프랑스 크림에 대해 셰프, 홈베이커, 제과제빵과 학생들의 지속적인 관심을 부탁드린다"고 말했다.

아시아 각국 파티시에와 협업해 제작된 영상과 레시피는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





AD

한편, '유럽 에센셜'은 오는 12월 캠페인 인스타그램 '크림에센셜'을 통해 감사 이벤트를 진행할 예정이며, 당첨자에게는 프랑스 크림이 포함된 선물박스와 디저트 상품권을 제공할 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>