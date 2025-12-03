“모두가 편리한 도시철도 만든다”… 부산교통공사, 유니버설 디자인 특강 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경성대 이해구 교수 초청, 직원 대상 디자인 혁신 교육… 내년 디자인경영 본격 추진

부산교통공사(사장 이병진)는 지난 2일 본사 8층 대회의실에서 경성대 유니버설디자인센터장 이해구 교수를 초청해 전 직원 대상 '유니버설 디자인 특강'을 진행하며 공공디자인 혁신 의지를 전했다.

이 특강은 공사 디자인센터가 추진하는 '누구나 이용 가능한 도시철도 환경 구축'의 일환으로 마련됐다.

부산교통공사가 유니버설 디자인 특강을 진행하고 있다. 부산교통공사 제공

AD

특강에서는 도시철도 운영 전반에 유니버설 디자인을 적용할 수 있도록 디자인적 사고를 강화하는 내용이 중심이 됐다. 이해구 교수는 "유니버설 디자인은 배려가 아니라 모든 이에게 보장되는 기본권에서 출발한다"며 "다중이용시설인 도시철도는 안전성과 편의성을 균등하게 담보해야 한다"고 강조했다.

부산교통공사 디자인센터는 2023년 출범 이후 △환승안내체계 디자인 개발 △시민 참여 디자인단 운영 △디자인심의위원회 운영 △공사 굿즈 제작 등 다양한 활동을 통해 공공디자인의 일관성과 이용자 편의를 높여왔다.

올해는 2호선 신조 전동차 조감도 선정, 에스컬레이터 두줄서기 설계, 행선안내기 디자인 가이드라인 검토 등 부서 협업을 통해 도시철도 디자인 수준을 한 단계 끌어올렸다.

내년부터는 공간·정보·자산(IP) 전 영역을 아우르는 디자인 혁신을 본격 추진할 계획이다. ▲이용자 경험 기반 환대형 공간 조성 ▲직관적 정보환경 구축 ▲디자인 기반 감성 브랜딩을 3대 목표로 삼아 도시철도 서비스 품격을 높인다는 계획이다.





AD

부산교통공사 이병진 사장은 "부산이 2028 세계디자인수도로 선정된 만큼 공사도 디자인 경쟁력을 강화하겠다"며 "사업 초기 단계부터 심미성과 이용자의 삶의 질을 중요 가치로 두고 디자인경영을 통해 도시철도의 품격을 높이겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>