동해시, 통합돌봄지원체계 구축 시동…설명회·협업체계 단계적 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 동해시는 올해 10월 '통합돌봄사업 사회보장신설협의'를 신청하고, 통합돌봄지원 조례 개정을 위한 입법예고 절차를 진행하는 등 제도 기반 마련에 속도를 내고 있다.

동해시청 전경. 동해시 제공

AD

통합돌봄지원사업은 노쇠, 장애, 질병 등으로 복합적인 도움이 필요한 주민에게 의료, 돌봄, 주거, 복지 등 지역 내 다양한 자원을 하나의 창구에서 통합적으로 연계·지원하는 체계를 마련하는 사업이다.

시는 국민건강보험공단 등 유관기관 실무자 간담회를 열어 기관 간 협업체계를 점검했으며, 12월 1일부터 12일까지는 '동해형 통합돌봄 추진'을 위한 찾아가는 설명회를 실시하고 있다. 이번 설명회는 각 부서 및 센터의 담당자들의 이해도를 높이고 역할을 명확히 하기 위한 것으로, 통합돌봄의 취지와 추진 방향을 공유하는 데 중점을 두고 있다.

앞으로는 병원, 민간기관 등을 대상으로 사업 설명회와 업무협약을 진행해 지역 의료·돌봄 자원이 유기적으로 연계될 수 있는 협력 구조를 단계적으로 구축해 나갈 계획이다.

아울러 동해시는 이러한 준비 절차와 병행해 전담 TF팀을 구성하고 통합돌봄지원체계 구축을 준비하고 있으며, 내년 1월에는 10개동 행정복지센터에 '통합지원창구'를 설치·운영해 시민들이 보다 편리하게 서비스를 안내받고 연계될 수 있도록 할 예정이다.

시는 또한 오는 17일 국민건강보험공단 통합돌봄지원센터 최재우 부연구위원을 초청해 '통합돌봄지원사업 민관 실무자 역량강화 교육'을 실시한다. 이 교육에는 시의 복지·보건 담당자뿐 아니라 사회복지시설, 장기요양기관 종사자, 그리고 통합돌봄사업에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 이를 통해 지역의 사업 이해도를 높이고 지역 자원 연계 체계 구축을 더욱 강화할 계획이다.





AD

동해시 관계자는 "지역에서 도움이 필요한 시민들이 제때 필요한 지원을 받을 수 있도록 지역 기반 통합돌봄 체계를 차질 없이 준비해 나가겠다"며 "기관 간 협력 강화와 제도 기반 확립에도 최선을 다하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>