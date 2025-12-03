본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

1200명 사망, 실종자 1000명 육박…폭우·산사태에 난리난 동남아

서지영기자

입력2025.12.03 09:36

시계아이콘01분 19초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

인니·태국·스리랑카 폭우 사망자 1200명
실종자 1000명 육박…이재민도 수백만명
도로·통신망 붕괴로 마을 고립…구호도 난항

지난 한 주간 동남아시아를 강타한 폭우로 1200명 넘는 사망자가 발생했다. 인도네시아·스리랑카·태국·말레이시아 곳곳에서 산사태와 홍수가 잇따르며 수백만 명이 집을 잃었다. 구조·구호 활동은 군 병력과 항공 전력에 의존하고 있으나, 도로·통신망 붕괴로 접근이 어려워 속도를 내지 못하는 상황이다. 전문가들은 기후변화로 인한 강수 강도·지속시간 증가에 더해 산림 파괴와 취약한 인프라 구조가 피해 규모를 크게 키운 것으로 분석한다.


1200명 사망, 실종자 1000명 육박…폭우·산사태에 난리난 동남아 인도네시아 북수마트라 판단 지역의 홍수 모습을 담은 위성 사진. 로이터연합뉴스
AD

"코끼리도 쓸고 갈 정도"…동남아 폭우 '악몽'

2일(현지시간) AP통신 등에 따르면 최근 남아시아 지역에 내린 폭우로 홍수와 산사태가 발생하면서 인도네시아에서 659명, 스리랑카에서 410명, 태국 181명, 말레이시아 3명 등 총 1200명 이상이 사망했다. 부상·실종까지 포함한 사상자는 2100명을 넘는다. 여전히 실종자는 많아 인명 피해가 더 늘어날 전망이다.


가장 큰 피해는 인도네시아 수마트라 섬에서 발생했다. 현지 당국은 수마트라 일대에서 수백 명이 사망하고 수백 명이 실종된 것으로 보고 있다. 일부 지역에서는 집과 다리, 도로가 통째로 쓸려나갔고 도로와 통신까지 끊긴 상황이다. 주민들은 "물살이 코끼리도 휩쓸 정도였다"고 토로했다.


1200명 사망, 실종자 1000명 육박…폭우·산사태에 난리난 동남아 인도네시아 북수마트라 바탕토루에서 사람들이 통나무를 이용해 강을 건너고 있다. AP연합뉴스

스리랑카는 사이클론 '디트와(Ditwah)'의 직격탄을 맞아 국가 비상사태를 선포했다. 현지 당국은 수만 채의 주택이 붕괴·침수되고 약 수십만 명이 피해를 봤다고 보고했으며 사망자는 수백 명으로 집계됐다. 태국 남부 역시 수십~수백 명의 사망자가 발생했고, 핫야이 등 도심 지역은 길이 2m 이상 잠기는 등 광범위한 침수 피해를 봤다. 말레이시아 북부·해안 지역에서도 수만 명이 대피했다.


구조 난항…식수 부족·감염병 우려까지

도로 붕괴와 산사태로 마을들이 고립되면서 구조 활동은 난관을 겪고 있다. 헬기·군 병력 중심의 구호 체계는 속도가 더디고, 물자 공급 지연으로 일부 지역에서는 식수·식량·의약품 부족이 심화하고 있다. 특히 스리랑카에서는 홍수 이후 고인 물과 쓰레기 탓에 뎅기열 등 감염병 확산 우려까지 제기됐다. 국제기구와 주변국에 지원을 요청하는 국가도 늘고 있으며, 현장에서는 생존자 수색과 함께 위생·의료·임시 주거 마련이 시급한 과제로 떠올랐다.


1200명 사망, 실종자 1000명 육박…폭우·산사태에 난리난 동남아 스리랑카 캔디에서 사이클론 디트와(Ditwah)로 인한 폭우로 산사태가 발생한 후 책과 기타 소지품이 파손된 집에 놓여 있다. 로이터연합뉴스

"기후변화에 집중 호우 기간·강도↑"

전문가들은 이번 인명피해가 극심했던 이유로 기후변화와 취약한 지역 인프라를 지목했다. 해수와 대기 온도 상승으로 사이클론이 더 빠르게 강해지고, 대기가 머금을 수 있는 수증기량이 늘면서 한 번 비가 내릴 때 쏟아지는 강수량이 과거보다 훨씬 커졌다는 분석이다. 또한 온실가스로 인한 더워진 기후 때문에 폭풍을 분산시키는 윈드시어(수직 또는 수평 방향의 풍속 변화)가 제 역할을 하지 못했기 때문이라는 의견도 나온다.


지금 뜨는 뉴스

AD

여기에 인도네시아 수마트라에서의 불법 벌목과 팜유 농장 확장이 산사태·홍수를 악화시킨 요인으로 꼽힌다. 수마트라 섬중부타파눌리의 지방정부 수장인 마신톤파사리부는 로이터통신에 "언덕에서 불법적으로 벌목하고, 많은 지역에 야자나무(팜)를 심은 것이 홍수와 산사태를 악화시켰다"며 "이 행위가 오랑우탄 서식지를 위협하고 있다"고 꼬집었다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기