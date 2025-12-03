원안위, 2026년 예산 2927억원 확정…SMR 규제 연구 투자 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 예산 대비 5.7% 증액

비경수로형 SMR 규제도 구축

제 225회 원자력안전위원회 회의가 열리고 있다.(2025.11.13) 원자력안전위원회

원자력안전위원회는 2026년도 예산안 및 기금운용계획안이 12월 2일 국회 본회의에서 최종 의결됐다고 밝혔다.

내년도 원안위 예산 및 기금 규모는 총 2927억 원으로 국회 심의 과정에서 정부안(2926억 원)과 유사한 수준으로 확정됐다. 이는 올해 예산 대비 5.7% 증가한 것이다.

원안위는 미래 규제수요에 대비한 기술을 선제적으로 확보하기 위해 연구개발(R&D) 사업에 올해 대비 174억 원이 늘어난 1191억 원을 지원한다.

특히, 소형모듈원자로(SMR)에 225억 원을 투입해 정부가 추진 중인 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)의 설계부터 해체까지 전 주기에 걸친 규제 수요에 적기 대응하기 위한 연구개발을 확대할 계획이다.

또한, 물을 냉각재로 사용하지 않는 다양한 비경수로형 SMR 개발에 대비해 관련 규제 체계를 사전에 구축해 나갈 계획이다.

국내 모든 원전의 '설계-건설-가동-계속운전-해체'에 이르는 전 과정에서 안전성을 확인하고 점검하기 위한 예산 630억 원을 지원한다.

특히, 신청이 임박한 i-SMR 표준설계인가의 심사를 내실 있게 수행할 수 있도록 전문인력을 확충하고, 관련 비용 31억 원을 집중 지원 할 계획이다.

내년에는 한빛권광역지휘센터(전북 부안군 소재, 한빛 원전 31km 지점) 건설이 완료된다. 이로써 2022년 5월 울주 광역지휘센터(울산 울주군 소재, 새울 원전 30km 지점, 월성 원전 38km 지점) 준공, 2025년 3월 한울 광역지휘센터(경북 울진군 소재, 한울 원전 43km 지점)을 포함해 현장지휘센터 5개, 광역지휘센터 3개 등 전국 총 8개소가 구축된다.

원안위는 "내년 광역 방사능 방재 지휘 체계가 완성되면 후쿠시마 원전 사고와 같은 대규모 원전 사고 발생 시 신속하고 철저하게 주민을 보호할 수 있는 현장 대응 체계가 구축된다"고 설명했다.

원안위는 공항을 통한 해외 직구 물품의 유입이 늘어남에 따라 인천공항에 방사선 감시기를 확대 설치·운영하기 위한 예산 3억 7000만 원을 투입해 방사능 의심 물질의 국내 유입 감시를 강화할 계획이다.

특송물품 중 전자상거래 해외 직구 비중이 94%에 달하는 상황에서 감시율은 약 72%에 불과했다. 내년에 감시기 5대를 확충하면 감시율이 80% 수준으로 높아질 예정이다.





최원호 위원장은 "원안위 주요 정책에 대해 국민들이 체감할 수 있도록 올해부터 사업계획 수립 등 집행 준비를 철저히 해나갈 계획"이라며, "원자력·방사선 안전을 최우선으로 국민 안전을 철저히 챙겨 나가도록 하겠다"라고 밝혔다.





