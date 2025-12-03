삼성카드, '오아시스 삼성카드' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오아시스 온·오프 결제 시 5000원 할인 월 최대 4회

삼성카드는 새벽배송 전문 쇼핑몰 오아시스마켓과 함께 '오아시스 삼성카드'를 출시했다고 3일 밝혔다.

오아시스마켓은 친환경·유기농 프리미엄 상품을 저렴한 가격에 제공하는 온·오프라인 전문 쇼핑몰이다. 365일 중단 없는 새벽배송 서비스를 제공한다.

오아시스 삼성카드는 오아시스마켓 특화 혜택과 오아시스마켓 주 고객 소비 패턴을 반영한 일상 혜택을 제공한다.

먼저 오아시스마켓 온·오프라인 매장에서 3만원 이상 결제 시 5000원 할인을 전월 실적에 따라 월 최대 4회 해준다. 할인 혜택을 정액으로 제공해 고객이 쉽게 체감할 수 있도록 설계했다.

다양한 일상 혜택도 준다. 커피전문점·델리 이용금액의 50%를 월 5000원까지 깎아준다. 의료 업종 이용 시 10% 할인 혜택을 월 최대 1만원까지, 올리브영·다이소 이용 시 10% 할인 혜택을 월 최대 1만원까지 제공한다.

이외에 해외 가맹점 이용 시 전월 이용 실적과 할인 한도 없이 1.5%를 인하한다.

삼성카드와 오아시스는 카드 출시를 기념해 다양한 프로모션을 오는 31일까지 진행한다.

오아시스마켓에서 오아시스 삼성카드로 4만원 이상 결제 시 3만원을 캐시백한다. 31일까지 오아시스마켓에서 누적 30만원 이상 이용 시 추가 3만원을 환급한다. 캐시백 혜택은 1인 1회 제공된다.

인기상품 할인쿠폰, 7000원 할인 쿠폰도 증정한다.

연회비는 국내전용, 해외겸용(비자) 모두 1만5000원이다.





삼성카드 관계자는 "오아시스마켓 혜택은 물론 고객이 선호하는 일상 영역의 다양한 할인 혜택을 담았다"며 "앞으로도 다양한 혜택을 제공하는 카드를 선보일 계획"이라고 말했다.





