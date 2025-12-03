[특징주]삼성물산, 홍라희 관장 지분 증여 소식에 강세…신고가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성물산이 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장의 지분 증여 소식에 강세다. 장중 52주 신고가를 기록했다.

3일 오전 9시20분 현재 한국거래소에서 삼성물산은 전일 대비 1만6500원(7.35%) 오른 21만1000원에 거래되고 있다. 장중 24만2000원까지 오르며 52주 신고가를 다시 썼다.

전일 삼성물산은 홍 명예관장이 장남인 이재용 회장에게 보유하고 있는 삼성물산 주식 전량(180만8577주·지분율 기준 1.06%)을 증여한다고 공시했다. 증여 예정일은 내년 1월 2일이다.





이로써 기존 최대주주였던 이 회장의 지분율은 19.76%에서 20.82%로 늘어나게 된다. 삼성물산은 삼성그룹의 지배구조 정점에 있는 회사로, 이 회장이 삼성물산의 최대주주다. 삼성물산은 삼성생명을, 삼성생명은 삼성전자에 영향력을 행사하는 구조다. 재계에서는 이미 이 회장이 삼성물산의 최대주주로 1% 지분은 경영권에 큰 영향을 미치지는 않지만 이번 증여가 이 회장의 지배력 강화에 힘을 실어준 것이라는 분석이 나온다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

