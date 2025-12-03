토스, 세계최고 AI학회 '뉴립스 2025' 논문등재

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주제는 '연합학습 최적화 연구'

토스 운영사 비바리퍼블리카는 세계 최고 권위 인공지능(AI) 학회 '뉴립스(NeurIPS) 2025'에 자사 논문이 등재됐다고 3일 밝혔다.

AD

논문은 이진우 토스 페이스모델링팀 연구원 중심으로 서울대 비전랩과 함께 만든 연구 성과다.

토스에 따르면 뉴립스는 머신러닝 및 신경정보처리 분야에서 세계적으로 가장 영향력 있는 학회다. 논문 채택률은 약 20% 수준이다. 학회는 전날부터 오는 7일까지 미국 샌디에이고 컨벤션센터에서 열린다.

채택된 연구는 '로컬 사전 정렬 기반 연합학습(FedLPA)'으로 개인정보 보호 규제로 데이터를 중앙 서버로 옮길 수 없는 국가에서도 AI 모델을 학습할 수 있도록 돕는다.

국가나 사용자 집단마다 데이터 특징이 서로 다르거나 기존에 없던 유형의 데이터가 등장할 때 성능이 급격히 떨어지는 기존 연합학습 방식의 한계를 보완했다.

연구팀은 국가·사용자 그룹 등 비슷한 특성을 가진 데이터를 자동으로 묶어주는 '인포맵' 기반 로컬 군집화, 예측을 정렬해 학습 안정성을 높이는 '로컬 프라이어 얼라인먼트' 기법을 결합했다.

각 디바이스 데이터 구조를 스스로 파악하고 활용하도록 해 사전에 범주의 종류나 데이터 분포를 알기 어려운 환경에서도 새 유형의 범주를 정확히 찾아내는 '일반화 범주 발견(GCD)' 성능을 입증했다.

연구를 통해 개인정보 보호와 AI 성능을 동시에 충족하는 기반 기술로서 개인정보 규제가 엄격한 국가에서도 해당국 법적 요구사항을 준수하며 글로벌 AI 모델을 구축할 수 있음을 보여줬다.

논문 제목은 '이질적인 연합 학습 환경에서의 일반화 범주 발견을 위한 로컬 사전 정렬(FedLPA)'이다.

이 연구원은 "연구는 규제로 인해 데이터를 서버로 이전할 수 없고 클라이언트 데이터 분포도 제각각이며 새로운 범주의 수조차 알 수 없는 혹독한 상황에서도 효율적 학습이 가능하도록 알고리즘을 최적화한 게 핵심"이라고 말했다.





AD

토스 관계자는 "토스의 AI 역량이 세계적 학회에서 처음으로 공식적인 인정을 받았다는 점에서 의미가 크다"며 "서비스에 적용 가능한 기술 연구를 지속해 개인정보 보호를 지키면서도 더 정교한 AI 기반 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>