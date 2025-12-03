하만카돈, 몰입형 홈 스피커 신제품 '오라 스튜디오5' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독자 기술 적용해 넓어진 사운드 스테이지

바다·오로라 등 5가지 테마 조명 탑재

투명 돔 구조, 라이프스타일과 조화

하만 인터내셔널의 오디오 브랜드 하만카돈이 오라 스튜디오 스피커 라인의 최신 모델 'Aura Studio5(오라 스튜디오5)'를 출시한다.

오라 스튜디오5는 다층 조명 프로젝션과 새 음향 설계를 적용한 제품이다. 하만은 3일 3웨이 스피커 디자인을 재구성했다고 밝혔다. 제품은 6개의 풀레인지 드라이버, 전용 서브우퍼, 신규 트위터를 탑재했으며 하만의 '콘스탄트 사운드 필드(Constant Sound Field)' 기술을 통해 보다 넓은 사운드 스테이지와 명료도를 구현하도록 설계됐다.

조명 기능도 강화했다. 새롭게 적용된 다층 조명 프로젝션 시스템은 음악과 연동되는 조명 효과를 통해 투명 돔과 주변 공간을 비추는 연출 기능을 갖췄다. 바다·오로라·블라썸·선라이즈·벽난로 등 5가지 테마 조명을 제공하며, 이용자는 '하만카돈 ONE' 앱을 통해 정적 컬러 또는 다이내믹 테마를 선택할 수 있다.

하만 인터내셔널의 오디오 브랜드 하만카돈이 출시한 오라 스튜디오 스피커 라인의 최신 모델 'Aura Studio5(오라 스튜디오5)'. 하만카돈.

제품 디자인은 투명 돔 구조를 유지하면서 외관 실루엣을 조정했다. 프리미엄 소재를 사용했고 챔버 내부에 배치한 하만카돈 로고를 시각적 포인트로 적용했다.

그레이스 고(Grace Koh) 하만 인터내셔널 아시아 태평양 컨슈머 오디오 총괄은 "오라 스튜디오5에 대한 우리의 비전은 간단하다"며 "빛과 사운드를 자연스럽고 매혹적인 방식으로 완벽하게 결합해 청취자와 진정으로 연결되는 경험을 제공하는 것"이라고 말했다. 이어 "이 제품은 스피커 그 이상"이라며 "공간의 중심이 되어 분위기를 만들고, 집 안 전체의 품격을 높이며, 소비자의 라이프스타일과 조화를 이룬다"고 말했다.

오라 스튜디오5는 스테레오 페어링과 오라캐스트(Auracast)를 통한 멀티 스피커 연결 기능을 지원하며, 하만카돈 ONE 앱을 통해 오디오와 조명 설정을 세부적으로 조정할 수 있다.





하만카돈 오라 스튜디오5는 삼성닷컴 및 주요 온라인 몰에서 구입할 수 있으며 출고가는 39만9000원이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

