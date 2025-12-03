케이뱅크, '사장님 경영컨설팅' 출시…우대 금리 혜택도 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

컨설팅·지원사업 이수 시 신용대출 0.2%P 금리 우대 혜택 제공

올해에만 3번째 개인사업자 지원 서비스 선보여…생산적금융 앞장



케이뱅크가 소상공인 컨설팅·지원사업을 이수한 개인사업자 고객에게 0.2%포인트 우대 금리 혜택을 제공한다.

케이뱅크는 개인사업자 고객을 지원하기 위한 '사장님 경영컨설팅' 서비스를 새롭게 출시했다고 3일 밝혔다. 창업 준비, 매출 확대, 비용 관리 등 필요에 맞는 지원사업과 컨설팅을 찾아주고, 이를 수료하면 금리 혜택까지 제공한다.

이번 서비스는 소상공인시장진흥공단과 함께하는 사업으로, 소상공인지원포털 '소상공인24'가 제공하는 컨설팅·지원사업 정보를 자신의 상황에 맞게 맞춤형 추천 받을 수 있는 점이 강점이다. 컨설팅·지원사업 탐색과 이수 확인까지 케이뱅크 앱으로 확인 가능하다.

이용 방법은 간단하다. 케이뱅크 앱 내 '사장님 홈'에 개설된 '사장님 경영컨설팅' 메뉴에 접속 후, 자신의 사업 상황, 고민, 관심사 등을 객관식 설문으로 답변하면 가장 적합한 컨설팅 프로그램이 자동으로 매칭된다.

예를 들어 첫 질문인 '사업단계' 항목에서 '사업장운영단계'를 선택한 후, 자신의 고민이나 관심사 분야 중 '사업 운영의 어려움 해결'을 고르면 '소상공인 역량강화 컨설팅' 이라는 소상공인시장진흥공단 지원사업을 추천받는 식이다.

'소상공인 역량강화 컨설팅', '신사업창업사관학교' 등 컨설팅 프로그램을 하나만 수료하면 케이뱅크 '사장님 신용대출'의 0.2%포인트 우대 금리 혜택을 받을 수 있다. 정보 제공을 넘어 실제 금융 혜택까지 연결해 소상공인의 성장을 지원한다는 취지다.

케이뱅크 관계자는 "사업을 준비하거나 운영 과정에서 어려움을 겪는 사장님들이 고민을 해결하고 더 큰 성장을 이뤄낼 수 있도록 지원하고자 한다"며 "개인사업자 에게 실질적인 도움과 혜택을 드릴 수 있는 다양한 콘텐츠와 기능을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 케이뱅크는 이번 사장님 경영컨설팅 서비스 출시로 올해에만 세 번째 개인사업자 맞춤 서비스를 출시하며 생산적 금융 실천과 소상공인 지원에 속도를 내고 있다.





지난 6월 자신의 조건에 맞는 정책자금을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 돕는 '맞춤 정책자금 받기'를, 3월에는 AI로 세무·법률·노무 등 관련 고민을 해결할 수 있도록 돕는 사장님 특화 생성형 AI 서비스 'AI 세무상담'을 선보인 바 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

