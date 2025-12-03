본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

육상풍력으로 방향 튼 기후부..."2030년까지 6GW로 확대"

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.12.03 09:30

시계아이콘02분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

육상풍력발전 활성화 전략 공개
인허가 절차 개선 건설기간 4년 단축
2030년까지 6GW 규모로 확대
국내 국산 터빈 300기 이상 공급
바람 소득 마을 사업 확대

육상풍력으로 방향 튼 기후부..."2030년까지 6GW로 확대" 태백가덕산풍력발전단지 전경.
AD

육상풍력 발전도 해상풍력처럼 공공이 입지를 개발하고 인허가 절차를 간소화해 건설 기간을 최대 4년 앞당기는 방안이 추진된다. 이를 통해 정부는 현재 2기가와트(GW)인 육상풍력 발전 규모를 2030년까지 6GW로 확대한다는 계획이다.


기후에너지환경부는 3일 오전 서울 여의도 전력기반센터에서 김성환 장관 주재로 관계 부처 및 지방자치단체, 공공기관과 '육상풍력 범정부 보급 가속 전담반(TF)' 첫 회의를 열고 이같은 내용의 '육상풍력 발전 활성화 전략'을 공개했다.


정부는 그동안 대규모로 개발할 수 있는 해상풍력의 보급에 주력해 왔다. 해상풍력은 배후항만 조성, 설치선 건조 등 인프라 구축이 선행돼야 한다는 점을 감안하면 현 정부 임기 내에 성과를 내기 어려운 상황이다. 또 국방부, 해양수산부 등 타 부처와 협의해야 할 사항도 많다.


이에 기후부는 단기적으로 보급을 확대할 수 있는 육상풍력에 우선 초점을 맞춘 것으로 파악된다.


현재 국내 육상풍력 누적 보급 규모는 설치용량 기준 2GW 이며 연간 0.1㎿수준으로 확대되고 있다. 복잡한 인허가 및 규제로 풍황 계측기 설치부터 준공까지 약 10년의 기간이 소요된다. 육상풍력을 건설하기 위해서는 8개 부처에서 22개 법령에 따른 복잡한 인허가 절차를 거쳐야 한다.


기후부는 국방부, 산림청, 기상청, 강원도, 경상북도, 전라남도, 한국에너지공단, 한국전력, 환경연구원과 전담반을 구성해 인허가 병목을 해소해 건설 기간을 단축한다는 계획이다.

해상풍력처럼…육상풍력도 공공 계획입지 도입

인허가 절차중 첫 번째 관문인 풍황계측기 설치는 기상청의 데이터로 대체하는 방안이 추진된다. 또 가장 큰 걸림돌로 작용했던 환경영향평가에서는 생태자연도 1등급지 활용 절차를 개선하고 개발행위허가 시 환경영평평가만 우선 접수할 수 있도록 한다.


산지 일시사용 허가 시 임도 사용 및 국유림 허가 기준도 합리화한다. 기후부 관계자는 "인허가 절차를 간소화하면서 개발 기간을 10년에서 6년으로 최대 4년을 단축할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.


기후부는 또한 산림청, 지자체와 함께 국유림을 대상으로 풍황(바람의 질)이 우수한 공공입지를 발굴하고 인허가를 지원하는 공공주도 계획입지 제도를 도입한다.


민간 대신 공공이 입지를 발굴하는 것은 해상풍력특별법에 나와 있는 내용이다. 그만큼 육상풍력 보급에 속도를 내겠다는 의지를 보인 것으로 평가된다. 정부는 2027년에 약 100㎿ 규모로 시범 사업을 진행한 뒤 확대 방안을 마련하겠다고 밝혔다.


정부는 계획 입지 도입 등을 통해 현재 킬로와트시(kWh)당 180원 수준인 육상풍력 균등화발전단가(LCOE)를 2030년까지 150원 이하로 낮추겠다는 계획이다.

공공주도 육상풍력 입찰 실시…"국산 육상터빈 300기 보급 "

정부는 2030년까지 육상풍력 입찰 용량을 제시하는 '중장기 육상풍력 입찰 로드맵'을 내년 상반기에 발표한다. 로드맵에는 2030년까지 국내 생산 터빈 300기 이상 보급을 목표로 하는 공공주도형 입찰이 포함될 예정이다.


설치비의 약 60%를 차지하는 터빈의 경우 6㎿ 이상 제품의 연구개발을 지원하고 메인베어링, 전력변환장치 등 핵심 부품의 국산화율을 상향할 계획이다. 지난 2010년 10개사에 달했던 육상터빈 제조사는 현재 유니슨 한 곳만 남아 있는 상태다.


주민 수용성 확대를 위해 지역주민들이 직접 풍력 사업을 추진해 지역 마을 복지 및 공공 사업에 활용하는 '바람소득 마을' 모델을 확대할 계획이다. 지역협동조합이 공공 입찰에 참여할 경우에는 공공 지분을 인정하고 우대 가격을 방영한다.


또 기후부의 풍력보급팀을 육상풍력과로 격상해 사업 관리를 강화하기로 했다. 해상풍력에만 지원하는 정부 보증 대상에 육상풍력도 포함하고 육상풍력 보증 지원 규모를 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 금액의 70%까지 확대하는 방안을 검토하기로 했다.


현재 발전사업허가를 받은 육상풍력 사업은 205개소에 총 10.2GW 규모로 파악됐다. 기후부가 이들 사업을 전수 조사한 결과 98개소(5.1GW)는 인허가로 사업이 지연되고 있었으며 46개소(1.7GW)는 응답하지 않거나 사업 중단을 검토한다고 답했다.


김성환 장관은 "육상풍력 확대는 에너지 대전환을 위한 핵심 과제로, 그 과정에서 우리의 산업·비용 경쟁력을 동시에 강화하는 것이 중요하다"며 "범정부 전담이라는 한 팀으로서 모든 역량을 결집해 나가겠다"라고 밝혔다.


정부는 연내 관계부처 합동으로 '해상풍력 기반시설(인프라) 확충 및 보급 계획'을 발표할 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장은 이날 오후 대구 군위군에 소재한 풍백풍력 준공식에 참석해 풍백 육상풍력 사업의 준공을 축하한다. 풍백 육상풍력은 전체 75㎿ 규모의 발전사업으로, 발전공기업이 체결한 최초의 풍력 전력거래계약(PPA)이다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기