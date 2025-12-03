현대차, 선박·트랙터 적용 수소연료전지 개발 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대자동차가 2일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 HD한국조선해양·부산대와 함께 '선박용 수소연료전지 개발 및 상용화를 위한 다자간 업무협약(MOU)'을 체결했다.

체결식에는 켄 라미레즈 현대차 HMG에너지&수소사업본부 부사장과 김창환 현대차 R&D본부 전동화에너지솔루션담당 부사장을 비롯해 장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원 부사장, 박상후 부산대 대외전략부총장, 이제명 수소선박기술센터장 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약으로 현대차 수소 기술을 바탕으로 선박용 수소연료전지와 수소 혼소 디젤 엔진(디젤 연료에 수소를 혼합해 연소하는 내연기관)이 결합한 하이브리드 전기 추진시스템을 개발할 예정이다. 액화수소운반선 같은 친환경 선박으로 상업화도 추진할 계획이다.

현대차는 수소전기차(FCEV) '디 올 뉴 넥쏘' 등 기존에 보유한 연료전지 기술을 선박용으로 최적화한 수소연료전지를 공급한다. HD한국조선해양은 수소 혼소 디젤 엔진과 현대차가 개발한 수소연료전지로 구성된 하이브리드 전기 추진시스템 통합 설계를 담당한다. 부산대는 HD한국조선해양이 설계한 시스템에 대한 평가와 실증을 맡는다.

이번 협력은 글로벌 탄소 규제에 선제적으로 대응하고 차세대 친환경 선박 시장을 선점할 수 있는 마중물이 될 전망이다. 최근 국제해사기구(IMO)가 2050년 탄소중립 달성을 목표로 해운 업계 탄소 규제를 강화하면서 친환경 선박 수요가 늘어난 바 있다.

켄 라미레즈 현대차 부사장은 "이번 협력은 탄소중립 실현과 지속 가능한 글로벌 해양 산업 확대를 위해 중요한 첫 발걸음이며 현대차의 수소연료전지 기술력과 HD한국조선해양의 조선·해양 분야 전문성, 부산대의 수소 선박 연구 역량이 결합해 미래 해양 모빌리티의 새로운 표준을 제시할 것"이라고 했다.

아울러 현대차는 전날 울산항 인근 물류 생태계에 수소전기 트랙터를 도입하기 위한 MOU를 체결하기도 했다. 울산시와 현대글로비스, 롯데글로벌로지스, CJ대한통운 등과 협력할 예정이다. 민관이 협력해 실제 화물 운송 노선에 수소전기 트랙터를 투입하는 것은 국내 최초다.





김동욱 현대차 전략기획실장(부사장)은 "트랙터는 친환경차로의 전환 난이도가 가장 높은 차량"이라며 "실증 결과를 토대로 수소전기 대형 화물차의 본격적인 양산과 보급을 추진해 글로벌 친환경 물류 시장을 선도하겠다"라고 했다.





